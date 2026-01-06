Емери е убеден, че бившият му помощник ще успее в Спартак (Москва)

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери коментира назначението на бившия си помощник Хуан Карлос Карседо в руския гранд Спартак (Москва). На 5 януари специалистът подписа двугодишен договор с „червено-белите“.

Карседо е работил в щаба на Емери в Спартак през 2012 г., както и в Севиля, Пари Сен Жермен, Валенсия и Алмерия.

Juan Carcedo is officially the head coach of Spartak Moscow! pic.twitter.com/eZqzaMlGBH — Spartak Moscow ENG (@Inside_RPL) January 5, 2026

„Той е прекрасен човек и страхотен треньор! Ще свърши много добра работа там“, цитира “Sport24” думите на Емери.

Предишната работа на Карседо беше в кипърския Пафос. Специалистът пристигна в клуба през юли 2023 г., а през лятото на 2025-а под негово ръководство отборът достигна до основната фаза на Шампионската лига за първи път в историята си. Испанецът спечели и кипърското първенство и националната купа с Пафос.