Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Москва)
  3. Емери е убеден, че бившият му помощник ще успее в Спартак (Москва)

Емери е убеден, че бившият му помощник ще успее в Спартак (Москва)

  • 6 яну 2026 | 21:28
  • 587
  • 0
Емери е убеден, че бившият му помощник ще успее в Спартак (Москва)

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери коментира назначението на бившия си помощник Хуан Карлос Карседо в руския гранд Спартак (Москва). На 5 януари специалистът подписа двугодишен договор с „червено-белите“.

Карседо е работил в щаба на Емери в Спартак през 2012 г., както и в Севиля, Пари Сен Жермен, Валенсия и Алмерия.

„Той е прекрасен човек и страхотен треньор! Ще свърши много добра работа там“, цитира “Sport24” думите на Емери.

Предишната работа на Карседо беше в кипърския Пафос. Специалистът пристигна в клуба през юли 2023 г., а през лятото на 2025-а под негово ръководство отборът достигна до основната фаза на Шампионската лига за първи път в историята си. Испанецът спечели и кипърското първенство и националната купа с Пафос.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 6982
  • 7
Байерн е започнал преговори с Хари Кейн

Байерн е започнал преговори с Хари Кейн

  • 6 яну 2026 | 18:48
  • 1355
  • 0
Ленарт Карл получи подкрепа от три легенди на Германия след думите си, че мечтае да играе за Реал Мадрид

Ленарт Карл получи подкрепа от три легенди на Германия след думите си, че мечтае да играе за Реал Мадрид

  • 6 яну 2026 | 18:38
  • 3197
  • 0
Фенербахче е отправил оферта за французин от Лацио

Фенербахче е отправил оферта за французин от Лацио

  • 6 яну 2026 | 18:26
  • 947
  • 1
Комо се разправи с опашкар и се изравни с Ювентус и Рома

Комо се разправи с опашкар и се изравни с Ювентус и Рома

  • 6 яну 2026 | 18:05
  • 3942
  • 1
Байерн (Мюнхен) с мощен старт като миналата година

Байерн (Мюнхен) с мощен старт като миналата година

  • 6 яну 2026 | 18:00
  • 4965
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 9579
  • 36
Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

  • 6 яну 2026 | 17:41
  • 17315
  • 25
Сасуоло 0:0 Ювентус, Йълдъз пропусна добра възможност

Сасуоло 0:0 Ювентус, Йълдъз пропусна добра възможност

  • 6 яну 2026 | 21:46
  • 1554
  • 1
Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 5322
  • 4
Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 26559
  • 96
Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 6982
  • 7