Какво предстои в следващия кръг от Sesame НБЛ

Кръг №16 от Sesame Национална баскетболна лига стартира на 10 януари (събота) с три мача.

В първия сблъсък, от 15:00 часа Ботев Враца приема Академик Бултекс 99 в "Арена Ботевград".

От 17:00 часа стартира срещата между Шумен и Рилски спортист в зала "Младост".

В 19:00 часа е началото на двубоя между Черно море Тича и Левски в зала "Христо Борисов" във Варна.

На следващия ден (11 януари) Берое Стара Загора приема Спартак Плевен. Двубоят стартира в 13:00 часа в зала "Общинска".

Сблъсъкът между Балкан и Миньор 2015 слага край на кръга. Той ще се изиграе на 12 януари (понеделник) от 19:15 часа в зала "Арена Ботевград".