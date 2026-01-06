Обзор на кръг №15 в Sesame НБЛ

Кръг №15 в Sesame Национална Баскетболна Лига бе подвластен на дербито между Рилски спортист и Балкан. На победния път се върнаха Академик Бултекс 99 и Спартак Плевен.

В един от първите мачове за 2026 г. в мъжкия елит Академик Бултекс 99 обърна Черно море Тича за 95-94, след като заличи пасив от 16 точки у дома. За пловдивчани Васил Бачев наниза 28 точки, включително 6 тройки. Джакуез Йоу добави 20 и 5 борби. Николай Михайлов регистрира 18 точки, 8 борби и 6 асистенции.

Ламонт Уест бе най-добър за варненци с 24 точки и 9 борби. Георги Боянов отбеляза 19. Цветомир Чернокожев и Джелани Уотсън-Гейл (7 асистенции) останаха съответно с по 13 и 12 точки.

В друга среща Ботев Враца се справи с Шумен със 72-64 пред своите фенове в “Арена Ботевград”. Станислав Хинков даде тон на врачани с 24 точки и 7 борби. Георги Герганов се завърна с 15 и 9 борби. Иво Корестилов вкара 12 точки.

Уилям Елис бе най-резултатен за Шумен с 18 точки. Джейлън Барр остави срещу името си 14 и 7 борби. Костадин Лазаров отбеляза 13 точки.

Локомотив Пловдив навъртя 20 тройки, за да спечели срещу Берое Стара Загора със 117-88 на свой терен в зала “Сила”. Грант Силгънтън финишира с 26 точки, 5 борби и 5 асистенции за Локомотив. Шоу Андерсън се разписа със 17 и 7 борби. Девърл Рамзи бе много полезен и оформи дабъл-дабъл – 15 точки и 14 асистенции. Кхалил Милър също стигна до двойните показатели – 14 и 17 борби.

Дейлън Уилямс завърши с 18 точки и 10 борби за старозагорци. Александър Матушев реализира 16. С по 13 точки останаха Брет Рийд и Милен Захариев.

В същия ден, в Плевен, Спартак се пребори с Миньор 2015 след 92-88, слагайки край на серия от четири поредни загуби. За “синьо-белите” Кавон Скот отбеляза 23 точки, допълнени от 8 борби. Джейлън Макклауд и Мартин Русев (5 асистенции) имаха по 12. Ноел Браун се отчете с 11 точки и 7 борби.

За перничани Игор Кесар бе най-резултатен с 19 точки и 8 борби. Джордан Тали го последва с 17 и 9 асистенции. Лазар Станкович се прибра в съблекалнята с 13 точки и 7 борби.

Рилски спортист удържа финалния щурм на Балкан след 81-79 в последния мач от кръга в Sesame НБЛ. За самоковци, които записаха 11-та победа този сезон, Камау Стоукс бе най-добър с 21 точки, 6 борби и 8 асистенции. Деян Карамфилов реализира 13. Мирослав Васов завърши с 12 точки. Алън Арнет се отчете с 10.

Демонд Робинсън бе много полезен и оформи дабъл-дабъл за Балкан – 15 точки и 10 борби. С по 14 се наредиха Джоунс Пагенкопф (10 борби, 7 асистенции) и Джамари Блекмон.

Снимка: НБЛ