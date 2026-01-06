Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Трей Йънг може да напусне Атланта Хоукс още преди края на сезона

Трей Йънг може да напусне Атланта Хоукс още преди края на сезона

  • 6 яну 2026 | 16:41
  • 403
  • 0
Трей Йънг може да напусне Атланта Хоукс още преди края на сезона

Звездата на Атланта Хоукс Трей Йънг може да напусне отбора още преди края на сезона в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Агентите на четирикратния участник в „Мача на звездите“ на НБА работят съвместно с клуба, за да договорят неговото напускане, след като не му беше предложен нов договор отвъд двете оставащи години до края на сегашния.

В изминалата седмица представителите на Йънг са поддържали диалог с генералния мениджър на Атланта Онси Салех и се очаква да бъде постигнато съгласие относно бъдещето на играча.

27-годишният гард е лицето на Хоукс, откакто беше избран в драфта през 2018 година. В този период той стана лидер по отбелязани тройки и направени асистенции в цялата история на Атланта. В осемте си сезона с отбора той го изведе до плейофите три пъти, достигайки до финалите в Източната конференция през 2021-а.

Тимът обаче изглежда се приготвя да отвори нова страница в историята си, след като Джейлън Джонсън започва да се налага като лидер със средно по 24 точки, 10,2 борби и 8,5 асистенции на мач. Никейл Алекзандър-Уокър също изиграва една от най-добрите си кампании със средни показатели от 20,7 точки.

През този сезон Трей Йънг страда от контузии в крака, които го ограничиха до едва 10 участия. В 27-те мача без него Атланта има 15 победи и 12 загуби, а когато е взел участие балансът на тима е 2-8.

През кариерата си Йънг има средно по 25,2 точки и 9,8 асистенции на мач, а през миналия сезон водеше ранглистата в цялата Лига с 11,6 асистенции средно на двубой.

