Бивш селекционер на България се раздели в френски гранд

  • 6 яну 2026 | 15:40
Бившият селекционер на националния отбор на България Силвано Пранди се раздели в френския гранд Шомон.

Краят на връзката между Шомон VB 52 и Силвано Пранди беше официално обявен.

Вчера президентът на клуба Бруно Соирфек и италианският треньор се споразумяха да прекратят партньорството си. Решението дойде 3 дни след тежката домакинска загуба в събота срещу Сен Назер Волей (0:3), резултат, който допълнително изостри и без това трудната ситуация за Шомон, който е последен в лига А на Мармара Лига с 3 победи и 11 загуби, за общо 12 точки, далеч от първото място.

Последните им резултати показват 4 загуби в последните им 5 мача, негативна серия, която е повлияла на изхода на връзката им. Така приключва един дълъг и значителен период. Под ръководството на Силвано Пранди, Шомон спечели шампионската титла през сезон 2016/17, Суперкупа на Франция през 2017 и Купа на Франция през 2021/22, резултати, които остават най-конкретното доказателство за работата на италианския треньор с френския клуб. Раздялата идва в навечерието на европейски мач: френският клуб е изправен пред мач от Челъндж къп днес, в който Шомон ще се изправи без Пранди, като по този начин официално се затваря дълъг период, започнал през 2015 година.

