Флорида загуби Сет Джоунс заради травма

Защитникът на Флорида Пантърс Сет Джоунс няма да играе в следващите няколко седмици заради травма в рамото, съобщи старши треньорът на шампионите в Националната хокейна лига Пол Морис.

"Сет ще липсва през следващите седмици. Надяваме се, че той ще може да се завърне преди паузата за Олимпийските игри", каза Морис.

До началото на Олимпиадата в Милано и Кортина д'Ампецо "пантерите" имат да изиграят 16 мача. Последният от тях е на 5 февруари като гости на Тампа Бей Лайтнинг.

31-годишният Джоунс, който бе включен в състава на САЩ за Олимпийските игри, има шест гола и 18 асистенции в 40 мача този сезон.

Флорида е на девето място в класирането в Източната конференция на НХЛ с 47 точки, на две зад местата, които дават право на участие в плейофите.