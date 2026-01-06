Популярни
Алексей Торопченко подписа със Сейнт Луис за още две години

  • 6 яну 2026 | 01:03
  • 153
  • 0
Алексей Торопченко подписа със Сейнт Луис за още две години

Клубът от Националната хокейна лига Сейнт Луис подписа нов договор с руския нападател Алексей Торопченко за срок от две години, съобщиха от пресслужбата, цитирана от ТАСС.

Предишният контракт с хокеиста бе до края на настоящия сезон. За следващите две години руснакът ще спечели 5 милиона долара. 26-годишният Торопченко бе избран от Сейнт Луис на драфта през 2017 под номер 113. В 27 мача от настоящия сезон той е записал 5 точки - 2 гола и 3 асистенции. На първи декември миналата година Торопченко попадна в списъка в контузени играчи заради битов инцидент в къщата му, при който си е наранил крака.

След 43 изиграни мача тимът на Сейнт Луис има 42 точки и заема пето място в Централната дивизия.

