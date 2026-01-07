Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Аби стартира с №13 на любимата писта в Мадона

Аби стартира с №13 на любимата писта в Мадона

  • 7 яну 2026 | 09:55
  • 220
  • 0

Асът на българските и световни алпийски ски Алберт Попов ще кара с №13 днес в нощния слалом, който ще се проведе в италианския зимен център Мадона ди Кампильо. Аби стартира от позицията на последен победител на това трасе. Преди година Попов изпълни една от големите си мечти, като стана втория българин с триумф в старт от Световната купа по ски алпийски дисциплини. Вторият ни по сила състезател към момента Калин Златков е с номер 65.

Днес ще имаме още едно българско представяне в Мадона. Там е и Виктор Гичев, който е технически делегат и част от журито от страна на ФИС. Според Гичев пистата е отлично подготвена и точно такава, която пасва за карането на Алберт. Първия манш започва в 18:50 часа наше време, а вторият в 21:50 часа.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Владимир Зографски с историческо постижение на "Четирите шанци"

Владимир Зографски с историческо постижение на "Четирите шанци"

  • 6 яну 2026 | 20:00
  • 16873
  • 6
Подготовката за зимната Олимпиада в Милано Кортина върви по график

Подготовката за зимната Олимпиада в Милано Кортина върви по график

  • 6 яну 2026 | 19:11
  • 762
  • 0
Латвия ще разчита на шестима играчи от НХЛ за Олимпиадата

Латвия ще разчита на шестима играчи от НХЛ за Олимпиадата

  • 6 яну 2026 | 16:47
  • 1512
  • 0
България с Александра Фейгин и Александър Златков на Европейското по фигурно пързаляне  

България с Александра Фейгин и Александър Златков на Европейското по фигурно пързаляне  

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 730
  • 0
Флорида загуби Сет Джоунс заради травма

Флорида загуби Сет Джоунс заради травма

  • 6 яну 2026 | 15:13
  • 695
  • 0
Куп легенди ще коментират Зимните олимпийски игри за зрителите на WBD

Куп легенди ще коментират Зимните олимпийски игри за зрителите на WBD

  • 6 яну 2026 | 14:41
  • 829
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 38112
  • 190
Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

  • 7 яну 2026 | 01:08
  • 25391
  • 4
Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

  • 6 яну 2026 | 23:39
  • 13241
  • 7
Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 14961
  • 9
Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 16599
  • 17
Лех (Познан) представи Пламен Андреев

Лех (Познан) представи Пламен Андреев

  • 6 яну 2026 | 19:10
  • 7032
  • 17