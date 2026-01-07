Аби стартира с №13 на любимата писта в Мадона

Асът на българските и световни алпийски ски Алберт Попов ще кара с №13 днес в нощния слалом, който ще се проведе в италианския зимен център Мадона ди Кампильо. Аби стартира от позицията на последен победител на това трасе. Преди година Попов изпълни една от големите си мечти, като стана втория българин с триумф в старт от Световната купа по ски алпийски дисциплини. Вторият ни по сила състезател към момента Калин Златков е с номер 65.

Днес ще имаме още едно българско представяне в Мадона. Там е и Виктор Гичев, който е технически делегат и част от журито от страна на ФИС. Според Гичев пистата е отлично подготвена и точно такава, която пасва за карането на Алберт. Първия манш започва в 18:50 часа наше време, а вторият в 21:50 часа.