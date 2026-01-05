Антъни Едуардс с историческо постижение

Гардът на Минесота Тимбъруулвс Антъни Едуардс стана първият играч в историята на НБА, който може да се похвали с над 1200 отбелязани тройки преди да е навършил 25 години. С шестте си тройки от 10 опита при победата на "Горските вълци" над Вашингтон Уизардс със 141:115 в двубой от редовния сезон на НБА Едуардс има вече 1205 точни стрелби от далечна дистанция в професионалната си кариера.

Tonight's 6 3PM from Anthony Edwards brought him to 1,205 from deep for his career...



He's now the FIRST player in NBA history to hit 1,200+ 3PM before turning 25 🤯 https://t.co/qdmqYq3iPX pic.twitter.com/hqTAs7dN0D — NBA (@NBA) January 5, 2026

Едуардс изригна с 35 точки срещу Вашингтон, а от началото на сезона има по 29.4 точки, 5.0 борби и 3.7 асистенции средно на мач, като е с 50.6% ефективност в стрелбата от игра.

Минесота пък е на шесто място в класирането на Западната конференция с баланс 23-13. Вашингтон е 14-и на Изток с 9-25.

