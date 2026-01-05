Популярни
Антъни Едуардс с историческо постижение

  • 5 яну 2026 | 18:23
  • 997
  • 0
Антъни Едуардс с историческо постижение

Гардът на Минесота Тимбъруулвс Антъни Едуардс стана първият играч в историята на НБА, който може да се похвали с над 1200 отбелязани тройки преди да е навършил 25 години. С шестте си тройки от 10 опита при победата на "Горските вълци" над Вашингтон Уизардс със 141:115 в двубой от редовния сезон на НБА Едуардс има вече 1205 точни стрелби от далечна дистанция в професионалната си кариера.

Едуардс изригна с 35 точки срещу Вашингтон, а от началото на сезона има по 29.4 точки, 5.0 борби и 3.7 асистенции средно на мач, като е с 50.6% ефективност в стрелбата от игра.

Минесота пък е на шесто място в класирането на Западната конференция с баланс 23-13. Вашингтон е 14-и на Изток с 9-25.

Снимки: Gettyimages

