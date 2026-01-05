Популярни
Николай Желязков: Беше силна и запомняща се година! Амбициите остават

  • 5 яну 2026 | 18:21
  • 110
  • 0

Старши треньорът на шампиона Левски София Николай Желязков говори за изминалата успешна 2025 година и какво предстои за шампионите:

"Беше силна и запомняща се година - с всички трофеи, невероятен волейбол и успехи от всякакво естество. Амбициите остават, няма как да е по друг начин за клуб като Левски. Почивката ни се отрази добре, контузиите отшумяват и момчетата са по-добре. На феновете пожелавам здраве, ще се борим с всички сили да ги зарадваме и ще се радваме да ни подкрепят в залата. Всичко има смисъл, ако те са тук."

