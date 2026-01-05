Популярни
Селина Гротиан се завръща в състава на Германия за стартовете от Световната купа по биатлон в Оберхоф

  • 5 яну 2026 | 17:07
Селина Гротиан се завръща в състава на Германия за стартовете от Световната купа по биатлон в Оберхоф

Германската биатлонистка Селина Гротиан се завръща в състава на Германия за домакинските стартове от Световната купа в Оберхоф, след като се възстанови от коронавирус. Тя пропусна състезанията в Хохфилцен и Льо Гран Борнан поради инфекцията, която също така повали и съотборничката й и настояща носителка на Големия кристален глобус Франциска Пройс.

“Болестта се проточи по-дълго, отколкото си мислехме или се надявахме“, каза Гротиан в изявление, цитирано от ДПА.

Четвъртата спирка за сезона започва в четвъртък с мъжки спринт на 10 километра. Жените стартират своето участие в петък.

