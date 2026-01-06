Популярни
  2. Милано Кортина 2026
  3. Латвия ще разчита на шестима играчи от НХЛ за Олимпиадата

  • 6 яну 2026 | 16:47
  • 290
  • 0
Шестима играчи от Националната хокейна лига на САЩ и Канада попаднаха в състава на Латвия за Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

Във вторник Латвийската хокейна федерация публикува списъка от 25 души, на които ще се разчита по време на Игрите, които започват на 6 февруари.

Сред извиканите от старши треньора Харис Витолинш най-впечатляващо изглежда вратарското звено, където личат имената на Елвис Мерзликинс от Кълъмбъс Блу Джакетс и Артюрс Шиловс от Питсбърг Пенгуинс.

В защита единственият играч от НХЛ е бранителят на Флорида Пантърс Увис Балинскис. В атака играчите от НХЛ са Родриго Аболс от Филаделфия Флайърс, Теди Блюгер от Ванкувър Канъкс и Земгус Гиргенсонс от Тампа Бей Лайтнинг.

От останалите играчи, повикани в тима, четирима се състезават в Американската хокейна лига, осмина са в Екстралигата в Чехия, двама играят в Германия, двама - във Финландия и по един в първенствата на Австрия, Швейцария и Дания.

Латвийците, чието най-добро класиране на Олимпийски игри е осмото място в Сочи 2014, ще играят в груповата фаза с тимовете на САЩ, Германия и Дания. Първият мач на балтийския тим е на 12 февруари срещу САЩ.

