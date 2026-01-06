Подготовката за зимната Олимпиада в Милано Кортина върви по график

Подготовката за зимната Олимпиада в Милано-Кортина 2026 отново върви по график, като производството на сняг и инфраструктурните работи напредват добре на всички обекти, заяви президентът на Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) Йохан Елиаш в интервю за „Ройтерс“ месец преди началото на Игрите от 6 до 22 февруари.

Понижаването на температурите в последните дни е помогнало на организаторите да се справят с по-ранните опасения относно съхранението и производството на сняг на ключови места като Кортина д'Ампецо, Ливиньо, Бормио и Вал ди Фиеме, които ще бъдат основните центрове за състезанията от форума.

„Да, така е“, каза Елиаш в отговор на въпрос дали увереността му за подготовката е нараснала.

„Напредваме много добре. Имахме ниски температури, което помага. И в момента изглежда, че няма да има проблем всичко да бъде завършено навреме, както е планирано. Така че това е много добра новина“, добави той.

Италианските власти и организаторите бяха подложени на засилен контрол заради забавяния, недостиг на финансиране и рисковете заради времето преди Игрите, особено след като топлото начало на зимата породи съмнения относно надеждността на снега.

Елиаш каза, че осигуряването на необходимите снежни условия остава частично зависимо от метеорологичните условия, но подчерта, че домакините разполагат с техническите възможности и ресурси да управляват евентуалните проблеми в това отношение.

„Ние сме в ръцете на боговете, но също така са необходими машини за производство на сняг, а те тук са налични и са достатъчно. Така че от тази гледна точка... всичко изглежда добре“, каза Елиаш.

Той допълни, че планирането на резервни варианти е стандартна практика при големи събития, като в графиците на състезанията са включени резервни дни, за да се реагира при неблагоприятно време – като снеговалеж, мъгла, силен вятър и др., което може да наложи отмяна или прекъсване на състезания.

„Става постоянно и имаме опит с това. Случва се по време на световните първенства. Понякога и по време на Олимпийски игри. И в този момент имаме резервни дни в графика, така че ако се получат проблеми с времето, можем да отложим състезанието“, обясни той.

Елиаш също така потвърди мнението си, че бъдещото домакинство на зимни игри трябва да дава приоритет на сигурни по отношение на снега места на по-голяма надморска височина и да се разчита на няколко, но не голям брой утвърдени локации, за да се намалят разходите и да се сведат до минимум рисковете заради евентуална липса на сняг.

„Ясно е, че наличието на сняг е много свързано с надморската височина на обектите. Но това е само една част от уравнението. Става въпрос и за поддържането на обектите, а това изисква непрекъснати състезания“, каза шефът на ФИС.

„Трябва да се уверим, че провеждаме Световни купи на тези места всяка година, и това ще стимулира местните организатори да запазят своите организационни комитети. Така ще имаме местна компетентност и също така ще се инвестира в обектите, трасетата и каквото е необходимо. И това е много по-ефективно, отколкото да се опитваме да измисляме всичко наново на нови места...“, допълни той.

Шведът каза още, че реалистичен дългосрочен модел за домакинство на стартове от Световната купа може да включва „три, четири или пет курорта в континентална Европа... може би няколко в Скандинавия, може би един или два в Северна Америка и два или три в Азия“.

Попитан дали остават някакви сериозни нерешени въпроси преди Олимпиадата в Кортина-Милано, Елиаш каза: „Е, това предстои да видим. Надявам се, че не. Напредваме добре, но ще разберем. Без съмнение.“

На въпрос какво е най-важно на този етап, той добави: „На този етап най-ключовите неща вървят по график и това е най-важното.“