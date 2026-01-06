Владимир Зографски с историческо постижение на "Четирите шанци"

Владимир Зографски завърши на 14-о място в крайното класиране на "Четирите шанци", което е най-доброто представяне на българин в престижната веригата по ски скок за мъже.

В последния старт от надпреварата в Бишофсхофен (Австрия) Зографски се нареди 14-и с 269,3 точки след скокове от 129 и 133,5 метра. В първия опит българинът спечели дуела си срещу японеца Наоки Накамура, както го стори срещу този съперник и на старта от "Четирите шанци" в Гармиш-Партенкирхен на 1 януари.

Досега най-доброто класиране на Зографски на "Четирите шанци" бе 18-о място.

Победител във веригата и носител на "Златния орел" стана Домен Превц от Словения, който в последния старт зае второ място със сбор от 299.8 точки (скокове от 138 и 138.5 метра).

Първи в Бишофсхофен е австриецът Даниел Чофених с 303.9 точки (137/140.5 метра). Чофених, миналогодишен носител на "Златния орел" дублира успеха си пред своя публика, след като спечели на тази шанца и миналата година.

Призовата тройка в последното състезание допълни японецът Рьою Кобаяши с 299.6 точки (137/138 метра).

В крайното класиране на "Четирите шанци" Домен Превц спечели със сбор от 895.8 точки. Топ 3 допълниха двама австрийци Ян Хьорл е втори с 854,4, а трети е Щефан Ембахер с 854,1.

В 74-то издание на турнира световният шампион Превц, който се представи изключително добре и в Световната купа преди Коледа, беше категорично начело. 26-годишният състезател спечели в Оберстдорф и Гармиш, а също така си осигури две втори места в Инсбрук и Бишофсхофен. Десет години след успеха на брат си Петер, Превц осигури третата словенска победа в общото класиране.

Превц е водач и за Световната купа с 1210 точки, пред японците Рьою Кобаяши и Рен Никайдо. Зографски е на 12-а позиция с 270 точки.