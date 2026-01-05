Тебого внесе яснота по слуховете за смяна на националността

Лециле Тебого уточни, че твърденията за множество предложения от други нации към него са преувеличени, разкривайки, че е получил само една оферта от Катар през 2023 г.

Олимпийският шампион на 200 метра внесе яснота по повод свои коментари, че три държави са се свързали с него с предложение да смени спортното си гражданство.

В интервю за Duma FM атлетът беше заявил, че Катар, Тунис и Абу Даби са му представили оферти, за да се състезава за тях на международната сцена. Сребърният световен медалист на 100 метра добави, че неговият мениджърски екип ясно е съобщил очакванията си на всички заинтересовани страни.

"Имам три оферти на масата. Катар, Абу Даби и Тунис. Това са трите предложения“, разкри тогава Тебого. "Казахме им каква е нашата цена. И те обещават да подобрят предложенията си. Да, така стоят нещата. Всяка година ни казват колко могат да ни дадат. Но в кръга на шегата, офертите дойдоха, но всички бяха отхвърлени.“

В скорошно интервю за Life Unscripted with Lezozo обаче бившият световен бронзов медалист на 200 метра уточни, че коментарите му са били извадени от контекста.

Тебого обясни, че е получил само една оферта – от Катар, която е дошла през 2023 г., след като спечели сребърен медал на 100 метра и бронзов на 200 метра на Световното първенство в Будапеща (Унгария).

Той добави, че изискванията за преместване и изучаване на нов език са били твърде големи, което е накарало екипа му да се откаже от идеята.

"Ако прослушате цялото интервю, ще чуете, че в един момент казвам: "А сега сериозно, не съм получавал такова нещо“. Това беше просто нещо противоречиво, което се появи в социалните мрежи“, заяви Тебого.

"Аз лично не съм получавал нищо подобно. Случи се само веднъж през 2023 г., след като преминах при мъжете и спечелих среброто и бронза. Тогава хората от Катар се свързаха с мен“, продължи той.

"Седнахме и си помислихме, че ако се преместим, ще трябва да знам арабски, ще трябва да го науча. Трябва да си бърз ученик, когато отиваш в арабските страни. Така че това беше единственият път, когато се случи – през 2023 г.“

В заключение Тебого отбеляза, че ще продължи да представя Ботсвана, подчертавайки, че това е страхотна възможност да вдъхнови много млади хора.

Снимки: Gettyimages