Осем мача в НБА тази нощ

  • 5 яну 2026 | 01:08
  • 77
  • 0
Осем мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят осем мача от редовния сезон в НБА. Предстои доста вълнуваща нощ, а тук може да следите случващото се в реално време.

Битките стартират в 02:00 часа със страхотен сблъсък между първия и втория на Изток, съответно Детройт Пистънс и Ню Йорк Никс.

С половин час по-късно е двубоят между Бостън Селтикс и Чикаго Булс.

Тогава има и още един двубой между отбори от Изтоната конференция, като той противопоставя Торонто Раптърс и Атланта Хоукс.

В 03:00 часа са насрочени два мача. Първият изглежда предрешен, като в него Оклахома Сити Тъндър ще има наглед лесно домакинство на Шаплът Хорнетс.

В другия обаче ще е доста по-напечено, като ще видим сблъсък между два от силните тимове на Запад - Хюстън Рокетс и Финикс Сънс.

В 03:30 часа започва друга доста любопитна среща между Филаделфия 76 и Денвър Нъгетс.

Програмата завършва с два мача в 05:00 часа. В първия Лос Анджелис Клипърс приема Голдън Стейт Уориърс.

По същото време играят и Портланд Трейлблейзърс и Юта Джаз.

