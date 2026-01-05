Отличен Мони Николов с 11 точки, Локомотив (Новосибирск) с победа №13

Световният вицешампион с България Симеон Николов и отборът на Локомотив (Новосибирск) постигнаха победа №13 в Суперлигата на Русия.
Възпитаниците на Пламен Константинов се наложиха у дома над Кузбес (Кемерово) с 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14) в мач от 15-ия кръг.
Симеон Николов изигра пореден отличен двубой и записа 11 точки (2 аса, 2 блока, 88% ефективност в атака - +8).
ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - КУЗБАС (КЕМЕРОВО) 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14)
ПАЛЕН ЗАПИС на мача ЛОКОМОТИВ - КУЗБАС 3:1 - ТУК!