Пепи Александров: Почивай в мир, Старши!

Бившият национал Петър Александров изказа съболезнования на близките на легендарния Димитър Пенев. Бронзовият медалист от САЩ'94 не успя да присъства заедно с колегите си на поклонението на Стратега на Националния стадион "Васил Левски".

"Понеже нямах възможност да присъствам на поклонението, искам да изкажа моите сърдечни съболезнования на семейството му и да си взема последно сбогом с Човека, за когото каквото да се каже ще е малко! Освен с неговите футболни успехи ще го запомня и с това, че беше винаги усмихнат, добре разположен и най-вече голям Човек! Завинаги ще остане в сърцата ни. Почивай в мир, Старши! Поклон пред светлата му памет", сподели Пепи Александров.