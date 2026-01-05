Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Пепи Александров: Почивай в мир, Старши!

Пепи Александров: Почивай в мир, Старши!

  • 5 яну 2026 | 16:12
  • 580
  • 0

Бившият национал Петър Александров изказа съболезнования на близките на легендарния Димитър Пенев. Бронзовият медалист от САЩ'94 не успя да присъства заедно с колегите си на поклонението на Стратега на Националния стадион "Васил Левски".

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

"Понеже нямах възможност да присъствам на поклонението, искам да изкажа моите сърдечни съболезнования на семейството му и да си взема последно сбогом с Човека, за когото каквото да се каже ще е малко! Освен с неговите футболни успехи ще го запомня и с това, че беше винаги усмихнат, добре разположен и най-вече голям Човек! Завинаги ще остане в сърцата ни. Почивай в мир, Старши! Поклон пред светлата му памет", сподели Пепи Александров.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Александър Димитров: Много тъжен ден!

Александър Димитров: Много тъжен ден!

  • 5 яну 2026 | 13:39
  • 675
  • 1
Трима таланти започнаха подготовка с Черно море

Трима таланти започнаха подготовка с Черно море

  • 5 яну 2026 | 13:33
  • 979
  • 0
Беласица започна подготовка с доста нови футболисти

Беласица започна подготовка с доста нови футболисти

  • 5 яну 2026 | 13:25
  • 1126
  • 1
Ботев с важна информация за феновете си

Ботев с важна информация за феновете си

  • 5 яну 2026 | 13:19
  • 720
  • 1
Касабов за Димитър Пенев: Огромен човек, готов да помогне на всеки

Касабов за Димитър Пенев: Огромен човек, готов да помогне на всеки

  • 5 яну 2026 | 12:51
  • 771
  • 0
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 34033
  • 50
Виж всички

Водещи Новини

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

  • 5 яну 2026 | 16:12
  • 10296
  • 6
Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 15727
  • 22
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 34033
  • 50
Ботев започна подготовка без нови играчи

Ботев започна подготовка без нови играчи

  • 5 яну 2026 | 15:56
  • 1854
  • 1
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 34555
  • 48
Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

  • 5 яну 2026 | 12:08
  • 27880
  • 23