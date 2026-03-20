Достанич: Болезнена загуба, но нищо не е свършило, ще затегнем отбора

Наставникът на Славия Ратко Достанич определи домакинското поражение с 0:1 от Ботев (Пловдив) като болезнено, но допълни, че нищо не е свършило и през паузата за националните тимове ще се опита да затегне нещата при "белите".

“Един мач винаги се играе на детайли. Имахме желание, създадохме доста положения. Ботев направи по-силно първо полувреме, в което не бяхме достатъчно агресивни, липсваха ни много неща. През второто се оправихме, но за съжаление загубихме. Кристиян Стоянов значи много за отбора, национал, дълго не е играл. Днес игра 30 минути и аз съм много доволен.

Трябва да продължим да работим, да сме сериозни. Имахме Малембана, който днес беше контузен. Ще използваме времето, за да затегнем отбора. Има още много мачове.

Днес мачът беше много важен и не трябваше да го губим. Това е. Паузата е много важна, защото някои хора се връщат от контузии, имаме и нови, които не са водили подготовка. Нищо не е свършило за мен. Болезна загуба, но футболистите дават всичко от себе си", каза разочарованият треньор на "белите".

Снимки: Борислав Цветанов