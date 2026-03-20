  Достанич: Болезнена загуба, но нищо не е свършило, ще затегнем отбора

  • 20 март 2026 | 20:19
  • 827
  • 2

Наставникът на Славия Ратко Достанич определи домакинското поражение с 0:1 от Ботев (Пловдив) като болезнено, но допълни, че нищо не е свършило и през паузата за националните тимове ще се опита да затегне нещата при "белите".

“Един мач винаги се играе на детайли. Имахме желание, създадохме доста положения. Ботев направи по-силно първо полувреме, в което не бяхме достатъчно агресивни, липсваха ни много неща. През второто се оправихме, но за съжаление загубихме. Кристиян Стоянов значи много за отбора, национал, дълго не е играл. Днес игра 30 минути и аз съм много доволен.

Трябва да продължим да работим, да сме сериозни. Имахме Малембана, който днес беше контузен. Ще използваме времето, за да затегнем отбора. Има още много мачове.

Днес мачът беше много важен и не трябваше да го губим. Това е. Паузата е много важна, защото някои хора се връщат от контузии, имаме и нови, които не са водили подготовка. Нищо не е свършило за мен. Болезна загуба, но футболистите дават всичко от себе си", каза разочарованият треньор на "белите".

Снимки: Борислав Цветанов

Ботев попари Славия с късен гол

Ботев попари Славия с късен гол

  • 20 март 2026 | 19:20
  • 21497
  • 65
Фреди Люнгберг: Извинявам се на българите за четирите гола
  • 20 март 2026 | 16:50

Фреди Люнгберг: Извинявам се на българите за четирите гола

  • 20 март 2026 | 16:50
  • 2945
  • 5
Почина бивш футболист и президент на Спартак (Варна)
  • 20 март 2026 | 16:38

Почина бивш футболист и президент на Спартак (Варна)

  • 20 март 2026 | 16:38
  • 3888
  • 4
Североизточният финал за купата на АФЛ в Добрич

Североизточният финал за купата на АФЛ в Добрич

  • 20 март 2026 | 16:20
  • 1075
  • 0
Георги Величков е новият изпълнителен директор на Локо (Пд)
  • 20 март 2026 | 16:13

Георги Величков е новият изпълнителен директор на Локо (Пд)

  • 20 март 2026 | 16:13
  • 1109
  • 3
ФК Ямбол удари ФК Крумовград в контрола

ФК Ямбол удари ФК Крумовград в контрола

  • 20 март 2026 | 16:10
  • 810
  • 0
Ботев попари Славия с късен гол

Ботев попари Славия с късен гол

  • 20 март 2026 | 19:20
  • 21497
  • 65
Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години
  • 20 март 2026 | 19:13

Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

  • 20 март 2026 | 19:13
  • 9963
  • 18
Бербатов движи с пистолет из София (видео)

Бербатов движи с пистолет из София (видео)

  • 20 март 2026 | 18:10
  • 20575
  • 70
ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България
  • 20 март 2026 | 14:06

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
  • 53269
  • 185
Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото
  • 20 март 2026 | 15:19

Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

  • 20 март 2026 | 15:19
  • 13141
  • 21
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати
  • 20 март 2026 | 15:14

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
  • 26900
  • 19