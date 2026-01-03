Беласица взима вратар от Янтра

Популярни
  • 3 яну 2026 | 10:20
Вратарят Костадин Котев ще играе през пролетта в Беласица, пише “Пиринспорт”. Той се раздели с Янтра (Габрово) по взаимно съгласие преди две седмици.

Капитанът на Беласица претърпя операция
Капитанът на Беласица претърпя операция

Роденият през 2001 година страж пристигна в състава на „ковачите“ от Вихрен (Сандански). Той обаче не успя да се пребори за титулярно място в Габрово.

През кариерата си е бил част от Балкан (Ботевград), Чавдар (Етрополе) и Вихрен. Стражът направи много силен сезон в Югозападната Трета лига през миналата кампания, когато санданчани успяха да спечелят промоция. Преди него в Беласица дойде и друг бивш футболист на Вихрен - Антон Карачанаков.

