Ван Лент подобри европейския рекорд на 10 км

Белгийската атлетка Яна Ван Лент постави нов европейски рекорд на 10 километра, след като триумфира на състезанието Prom Classic 10km в Ница (Франция) в неделя.

Ван Лент спря хронометрите на 30:10, подобрявайки дългогодишния европейски рекорд на Пола Радклиф от 30:21 в смесено състезание. Предишното върхово постижение беше поставено през 2003 г. в подготовката за Лондонския маратон, където британката постави световен рекорд с 2:15:25.

Белгийката стартира с изключително силно темпо, преминавайки през 5-ия километър за 14:42 – едно от най-бързите времена, постигани някога от европейка в самостоятелно състезание на 5 км.

Въпреки че Ван Лент леко намали скоростта през втората половина на дистанцията, тя все пак беше възнаградена със значителен европейски рекорд от 30:10, сваляйки цели 11 секунди от постижението на Радклиф.

Алесия Зарбо и Анаел Гийоне, които бяха част от сребърния отбор на Франция на Европейското първенство по крос-кънтри през 2025 г., завършиха съответно на второ и трето място с времена 31:12 и 31:39. При мъжете победата грабна 20-годишният Гастон Ромер с резултат 28:28.

Яна Ван Лент е една от най-прогресиращите бегачки на дълги разстояния в Европа през последната година. Тя спечели индивидуален и отборен златен медал на Европейската купа на 10 000 метра в Пасе през май и завърши сезона си с четвърто място на Европейското първенство по крос-кънтри, допринасяйки за историческата отборна титла на Белгия.

На пистата през лятото Ван Лент стана и първата белгийка, слязла под границата от 15 минути на 5000 метра, като в крайна сметка подобри националния рекорд до 14:37.47.

Европейският рекорд на 10 км в състезание само за жени все още принадлежи на британката Ейлиш Макколган – 30:19, постигнато на Great Manchester Run през 2022 г.

Най-бързото време на 10 км, бягано от европейка, остава 30:05 на Лона Чемтай Салпетер в Тилбург през 2019 г. Този резултат обаче не беше ратифициран като официален рекорд.