Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ван Лент подобри европейския рекорд на 10 км

Ван Лент подобри европейския рекорд на 10 км

  • 5 яну 2026 | 13:21
  • 156
  • 0
Ван Лент подобри европейския рекорд на 10 км

Белгийската атлетка Яна Ван Лент постави нов европейски рекорд на 10 километра, след като триумфира на състезанието Prom Classic 10km в Ница (Франция) в неделя.

Ван Лент спря хронометрите на 30:10, подобрявайки дългогодишния европейски рекорд на Пола Радклиф от 30:21 в смесено състезание. Предишното върхово постижение беше поставено през 2003 г. в подготовката за Лондонския маратон, където британката постави световен рекорд с 2:15:25.

Белгийката стартира с изключително силно темпо, преминавайки през 5-ия километър за 14:42 – едно от най-бързите времена, постигани някога от европейка в самостоятелно състезание на 5 км.

Въпреки че Ван Лент леко намали скоростта през втората половина на дистанцията, тя все пак беше възнаградена със значителен европейски рекорд от 30:10, сваляйки цели 11 секунди от постижението на Радклиф.

Алесия Зарбо и Анаел Гийоне, които бяха част от сребърния отбор на Франция на Европейското първенство по крос-кънтри през 2025 г., завършиха съответно на второ и трето място с времена 31:12 и 31:39. При мъжете победата грабна 20-годишният Гастон Ромер с резултат 28:28.

Яна Ван Лент е една от най-прогресиращите бегачки на дълги разстояния в Европа през последната година. Тя спечели индивидуален и отборен златен медал на Европейската купа на 10 000 метра в Пасе през май и завърши сезона си с четвърто място на Европейското първенство по крос-кънтри, допринасяйки за историческата отборна титла на Белгия.

На пистата през лятото Ван Лент стана и първата белгийка, слязла под границата от 15 минути на 5000 метра, като в крайна сметка подобри националния рекорд до 14:37.47.

Европейският рекорд на 10 км в състезание само за жени все още принадлежи на британката Ейлиш Макколган – 30:19, постигнато на Great Manchester Run през 2022 г.

Най-бързото време на 10 км, бягано от европейка, остава 30:05 на Лона Чемтай Салпетер в Тилбург през 2019 г. Този резултат обаче не беше ратифициран като официален рекорд.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

До 15 януари регистрацията за Лудогорския маратон е с отстъпка

До 15 януари регистрацията за Лудогорския маратон е с отстъпка

  • 3 яну 2026 | 14:55
  • 768
  • 0
Европейските шампиони Батоклети и Ндикумвемайо се готвят за новогодишни рекорди

Европейските шампиони Батоклети и Ндикумвемайо се готвят за новогодишни рекорди

  • 30 дек 2025 | 15:14
  • 1627
  • 0
Виктория Хъдсън и Енцо Дийсл са "Атлети на годината" в Австрия

Виктория Хъдсън и Енцо Дийсл са "Атлети на годината" в Австрия

  • 30 дек 2025 | 14:27
  • 924
  • 0
Дуплантис с поредно голямо отличие

Дуплантис с поредно голямо отличие

  • 30 дек 2025 | 13:12
  • 4310
  • 2
Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова са Атлет и Атлетка на България за 2025 г.

Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова са Атлет и Атлетка на България за 2025 г.

  • 30 дек 2025 | 09:27
  • 7505
  • 3
Пола Радклиф беше удостоена с Орден на Британската империя в новогодишния списък на Краля

Пола Радклиф беше удостоена с Орден на Британската империя в новогодишния списък на Краля

  • 30 дек 2025 | 08:35
  • 956
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 25092
  • 36
Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

  • 5 яну 2026 | 12:08
  • 15418
  • 10
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 19768
  • 19
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 12531
  • 8
Голямо дерби в Самоков тази вечер

Голямо дерби в Самоков тази вечер

  • 5 яну 2026 | 13:30
  • 517
  • 0
Ще получи ли Дарън Флетчър доверие до края на сезона и кои са фаворитите за нов мениджър на Ман Юнайтед?

Ще получи ли Дарън Флетчър доверие до края на сезона и кои са фаворитите за нов мениджър на Ман Юнайтед?

  • 5 яну 2026 | 13:31
  • 1535
  • 1