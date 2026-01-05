Двукратният шампион Киплимо повежда Уганда на Световното по крос-кънтри

Двукратният световен шампион в крос-кънтри Джейкъб Киплимо ще оглави отбора на Уганда за предстоящото Световно първенство по лека в Талахаси на 10 януари.

Киплимо спечели титлата при юношите до 20 години на родна земя в Кампала през 2017 г., преди да триумфира при мъжете в Батърст през 2023 г. и в Белград през 2024 г.

В Талахаси той ще се бори за трети пореден златен медал при мъжете. В състава до него ще бъдат Долфине Челимо, Дан Кибет, Емануел Кибет, Кенет Кипроп и Деогасиус Мусобо.

Женският отбор включва Сара Челангат, която завърши пета в Белград преди две години, и Джой Чептойек, заела седмо място във финала на 10 000 метра в Токио.

В състава на девойките до 20 години се отличава Черити Чероп, бронзова медалистка на 5000 метра от Световното първенство за юноши и девойки под 20 години.

Снимки: Imago