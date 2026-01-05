Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Амебау с впечатляващо време 5 км в Барселона

Амебау с впечатляващо време 5 км в Барселона

  • 5 яну 2026 | 12:59
  • 138
  • 0
Амебау с впечатляващо време 5 км в Барселона

Етиопката Ликина Амебау се изкачи до пето място във вечната световна ранглиста, а Жозе Карлос Пинто триумфира с нов национален рекорд на Португалия в състезанието на 5 километра Cursa dels Nassos в Барселона.

При жените Амебау направи солово бягане от самото начало. При отлични условия за състезание тя поведе колоната, като премина първия километър за предпазливите 2:58. Зад нея се движеха заедно европейската шампионка на 1500 м в зала Агат Гийемо от Франция и световната вицешампионка на 800 м в зала Джема Рийки от Великобритания. След това Амебау увеличи темпото си, поддържайки скорост от около 2:50 на километър, и достигна третия километър за 8:39, далеч пред Гийемо и Рийки (9:03).

В заключителните километри живеещата в Испания етиопка запази високото си темпо и финишира за 14:23. С това тя подобри с 10 секунди личното си постижение, поставено в Монако през февруари, записа втория най-добър резултат в света за 2025 г. и се изравни с петото най-добро време в историята.

"Бях затворена през първия километър и не можах да бягам по-бързо от 2:58. Мисля, че това ми попречи да подобря етиопския рекорд от 14:19“, обясни Амебау.

При мъжете очакванията бяха за атака на европейския рекорд на Джими Гресие (12:57) от страна на европейския шампион по крос-кънтри Тиери Ндикумвенайо от Испания. Воден от своя тренировъчен партньор Сиро Мартин, 28-годишният бронзов медалист от Eвропейското първенство на 10 000 м премина първите два километра съответно за 2:36 и 5:12, движейки се по график за рекорда. По това време само Пинто и норвежецът Магнус Тув Мюре успяваха да поддържат темпото му. Когато хронометърът показваше 6:50, Пинто, специалист на 1500 м с личен рекорд 3:31.94, се откъсна от Ндикумвенайо и Мюре, достигайки третия километър за 7:49 срещу 7:53 за съперниците си.

В оставащата част от дистанцията 28-годишният португалец запази бързия си ритъм и пресече финалната линия с впечатляващ личен и национален рекорд от 13:10. Мюре завърши втори с най-добро лично постижение от 13:13, а предварителният фаворит Ндикумвенайо трябваше да се задоволи с третото място с време 13:22.

"Знаех, че съм в страхотна форма, така че не съм изненадан от победата си“, заяви Пинто. "Посещавал съм Барселона няколко пъти, за да се състезавам на писта, но днес открих, че градът има перфектно и бързо трасе за 5 км. Следващото ми състезание ще бъде на 10 км във Валенсия на 11 януари, където искам да подобря личния си рекорд от 27:53 и да постигна време от 27:20.“

Снимки: Imago

