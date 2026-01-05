Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Флорида сложи край на серията от десет поредни победи на Колорадо

  • 5 яну 2026 | 12:15
  • 348
  • 0
Защитаващият титлата си Флорида надделя над гостуващия лидер в Националната хокейна лига Колорадо с 2:1 и прекъсна серията на съперника от десет поредни победи.

Аарон Екблад и Сам Бенет се разписаха за шампионите, а вратарят Даниил Тарасов направи 27 спасявания, включително и две от упор слeд удари на звездата на гостите Нейт МакКинън в края на срещата.

Артури Лехконен вкара за Колорадо, който остана уверено на върха в подреждането в редовния сезон с 69 точки, въпреки че допусна първа загуба в редовното време след 13 мача от 4 декември насам.

