Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Баскетболният национал Георги Боянов развива спорта сред децата в Ловеч

Баскетболният национал Георги Боянов развива спорта сред децата в Ловеч

  • 5 яну 2026 | 10:03
  • 178
  • 0
Баскетболният национал Георги Боянов развива спорта сред децата в Ловеч

Баскетболният национал Георги Боянов вече година развива любимия си спорт сред децата в Ловеч. В родния си град спортистът е създал баскетболен клуб, с което за пръв път подрастващите ловчалии имат възможност да се отдадат на този спорт. От октомври 2024 година до днес желаещите деца да тренират баскетбол са се удвоили, вече има и картотекирани играчи, а всеки записал се в клуба участва в мачове, разказа в интервю за БТА Георги Боянов, който е основател и президент на ловешкия баскетболен клуб и от 20 години се занимава с баскетбол.

По думите му в началото в ловешката баскетболна школа са се записали 43 деца, сега са 91 и работят с главен треньор Венцеслав Гечев, както и треньорите от Сърбия – Бошко Бозович и Йован Милекич.

Тази година има картотекирани за официални мачове 30 деца - момчета, на възраст 9-11 години и 16-18 години. Най-много в клуба са децата от първи до четвърти клас – 60. Има и 20 момичета.

„Играем постоянно контроли с клубове, които са в нашия регион като Плевен, Троян, Севлиево, Велико Търново, Горна Оряховица. Участваме и в неофициални мачове, така че всяко едно дете има възможност да се включи в мачове. Надявам се за следващия сезон да имаме повече картотекирани, сред които и момичета. Те вече тренират отделно от момчетата, тъй като са достатъчно на брой за това“, разказа Боянов.

Тренировките се провеждат в спортната зала на Профилираната езикова гимназия „Екзарх Йосиф Първи“.

Успехите  в резултат на усилията не закъсняват. „За една година работа най-големият успех е, че имаме дете, набор 2011 година - Станислав Иванов, който бе поканен от Българската федерация по баскетбол на мини лагер за националния отбор в София с най-добрите момчета от цялата страна. Горд съм също и затова, че успяхме удвоим броя на децата и интереса към самия спорт баскетбол и към клуба“, каза националът и добави, че до 2024 г. в Ловеч официално не е имало баскетбол.

По думите му начина, по който се работи в клуба, е различен, защото треньорите са изцяло отдадени и 24 часа са на разположение на децата, не само в залата.

Най-голямата трудност обаче е финансовата стабилност на клуба и нуждата от спонсорство. „Всичко се издържа от мен и някои частни фирми, които помагат за самия клуб. Надявам се с времето да се намерят спонсори, които виждат това, което искаме да направим за самите деца от града. На момчетата и момичетата им харесва в залата, а родителите им са доволни, че децата им тренират, развиват се и са далеч от повечето неприятности на улицата“, посочи Боянов.

Децата в Баскетболен клуб Ловеч се наричат „Астронавтите“. Прозвището идва от това, че първият български космонавт Георги Иванов е от люляковия град. „В негова чест сме астронавти. Децата са много щастливи, този спорт им дава надежда и мечти. Разбират, че за да успеят, се изисква труд и дисциплина, ще спортът е физическо здраве, но и психическо“, добави националът.

Георги Боянов помага на децата за тяхното спортно, но и академично развитие чрез Баскетболна академия „Дарби“, на която е спортен директор. „Важно за нас е спортът и образованието да вървят ръка за ръка. Помагам на деца с потенциал в училище и в спорта чрез контактите ми като председател на клуба и президент да имат възможност със стипендии да отидат в чужбина, най-вече в САЩ. Вече имаме деца, които сме изпращали в годините в Америка с пълни или с частични стипендии. Искаме и да ги развиваме като стойностни хора, които като се изучат там да бъдат полезни на българското общество и в частност на Ловеч. Идеята е да развиваме децата като личности чрез спорта баскетбол“, разказа още Георги Боянов.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 5 яну 2026 | 07:16
  • 2573
  • 2
Спартак излъга Миньор в мач с драматичен край

Спартак излъга Миньор в мач с драматичен край

  • 4 яну 2026 | 20:10
  • 11876
  • 1
Добър Минчев не стигна на Кемниц за нова победа

Добър Минчев не стигна на Кемниц за нова победа

  • 4 яну 2026 | 18:56
  • 1093
  • 0
Барцокас говори за контузиите на Милутинов и Уорд

Барцокас говори за контузиите на Милутинов и Уорд

  • 4 яну 2026 | 16:48
  • 1454
  • 0
Везенков вдъхнови Олимпиакос за победа в коварно гостуване

Везенков вдъхнови Олимпиакос за победа в коварно гостуване

  • 4 яну 2026 | 14:57
  • 10003
  • 1
Локо разби Берое в Пловдив

Локо разби Берое в Пловдив

  • 4 яну 2026 | 14:49
  • 5194
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 09:36
  • 10400
  • 14
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 3550
  • 2
Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

  • 5 яну 2026 | 05:44
  • 11146
  • 2
Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

  • 4 яну 2026 | 23:49
  • 16967
  • 35
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 33719
  • 140
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 41147
  • 56