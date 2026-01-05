Баскетболният национал Георги Боянов развива спорта сред децата в Ловеч

Баскетболният национал Георги Боянов вече година развива любимия си спорт сред децата в Ловеч. В родния си град спортистът е създал баскетболен клуб, с което за пръв път подрастващите ловчалии имат възможност да се отдадат на този спорт. От октомври 2024 година до днес желаещите деца да тренират баскетбол са се удвоили, вече има и картотекирани играчи, а всеки записал се в клуба участва в мачове, разказа в интервю за БТА Георги Боянов, който е основател и президент на ловешкия баскетболен клуб и от 20 години се занимава с баскетбол.

По думите му в началото в ловешката баскетболна школа са се записали 43 деца, сега са 91 и работят с главен треньор Венцеслав Гечев, както и треньорите от Сърбия – Бошко Бозович и Йован Милекич.

Тази година има картотекирани за официални мачове 30 деца - момчета, на възраст 9-11 години и 16-18 години. Най-много в клуба са децата от първи до четвърти клас – 60. Има и 20 момичета.

„Играем постоянно контроли с клубове, които са в нашия регион като Плевен, Троян, Севлиево, Велико Търново, Горна Оряховица. Участваме и в неофициални мачове, така че всяко едно дете има възможност да се включи в мачове. Надявам се за следващия сезон да имаме повече картотекирани, сред които и момичета. Те вече тренират отделно от момчетата, тъй като са достатъчно на брой за това“, разказа Боянов.

Тренировките се провеждат в спортната зала на Профилираната езикова гимназия „Екзарх Йосиф Първи“.

Успехите в резултат на усилията не закъсняват. „За една година работа най-големият успех е, че имаме дете, набор 2011 година - Станислав Иванов, който бе поканен от Българската федерация по баскетбол на мини лагер за националния отбор в София с най-добрите момчета от цялата страна. Горд съм също и затова, че успяхме удвоим броя на децата и интереса към самия спорт баскетбол и към клуба“, каза националът и добави, че до 2024 г. в Ловеч официално не е имало баскетбол.

По думите му начина, по който се работи в клуба, е различен, защото треньорите са изцяло отдадени и 24 часа са на разположение на децата, не само в залата.

Най-голямата трудност обаче е финансовата стабилност на клуба и нуждата от спонсорство. „Всичко се издържа от мен и някои частни фирми, които помагат за самия клуб. Надявам се с времето да се намерят спонсори, които виждат това, което искаме да направим за самите деца от града. На момчетата и момичетата им харесва в залата, а родителите им са доволни, че децата им тренират, развиват се и са далеч от повечето неприятности на улицата“, посочи Боянов.

Децата в Баскетболен клуб Ловеч се наричат „Астронавтите“. Прозвището идва от това, че първият български космонавт Георги Иванов е от люляковия град. „В негова чест сме астронавти. Децата са много щастливи, този спорт им дава надежда и мечти. Разбират, че за да успеят, се изисква труд и дисциплина, ще спортът е физическо здраве, но и психическо“, добави националът.

Георги Боянов помага на децата за тяхното спортно, но и академично развитие чрез Баскетболна академия „Дарби“, на която е спортен директор. „Важно за нас е спортът и образованието да вървят ръка за ръка. Помагам на деца с потенциал в училище и в спорта чрез контактите ми като председател на клуба и президент да имат възможност със стипендии да отидат в чужбина, най-вече в САЩ. Вече имаме деца, които сме изпращали в годините в Америка с пълни или с частични стипендии. Искаме и да ги развиваме като стойностни хора, които като се изучат там да бъдат полезни на българското общество и в частност на Ловеч. Идеята е да развиваме децата като личности чрез спорта баскетбол“, разказа още Георги Боянов.