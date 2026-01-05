Популярни
  • 5 яну 2026 | 09:28
  • 479
  • 0
Тимбъруулвс демонстрираха сила и разгромиха Уизърдс

С поредното си впечатляващо представяне, Антъни Едуардс поведе Минесота Тимбъруулвс към категорична доминация над Вашингтон Уизърдс, постигайки убедителна победа със 141:115. Крайният резултат напълно отразява хода на мача и разликата в класите между двата отбора през настоящия сезон.

Едуардс беше безспорният лидер на победителите, завършвайки срещата с 35 точки, 6 борби и 3 асистенции. Значителен принос имаше и Джулиъс Рандъл, който добави 22 точки.

Минесота проведе третия си мач с над 140 отбелязани точки за сезона, докато Уизардс допуснаха над 140 точки за четвърти път.

За столичани, които в нито един момент не успяха да покажат конкурентоспособност, се отличи Си Джей МакКълъм с 20 точки, 3 борби и 2 асистенции, но без необходимата подкрепа от съотборниците си. Със загубата балансът на Уизърдс се влоши до 9-25, което е вторият най-лош резултат в Източната конференция.

