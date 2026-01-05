Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 10:00: БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Букър "екзекутира" Тъндър с кош със сирената

Букър "екзекутира" Тъндър с кош със сирената

  • 5 яну 2026 | 08:55
  • 161
  • 0
Букър "екзекутира" Тъндър с кош със сирената

С невероятна тройка на Девин Букър точно със сирената, Финикс Сънс надвиха Оклахома Сити Тъндър със 108:105 в мач, който се реши в последните секунди.

Тъндър започнаха силно срещата и успяха да натрупат преднина, завършвайки първата четвърт с аванс от 26/20. Те запазиха контрола и през втората част, оттегляйки се на почивката с резултат 49:42 в своя полза.

Въпреки това картината на мача се промени драстично през второто полувреме. Сънс реагираха, подобриха представянето си и с резултат 32:24 в третата четвърт, обърнаха развоя на събитията и поведоха със 74:73, предвещавайки трилър финал.

Последната четвърт беше истинска битка, като двата отбора си разменяха водачеството. В крайна сметка Девин Букър пое отговорността. При равен резултат, той отбеляза страхотна тройка точно в момента, когато прозвуча сирената, осигурявайки важна победа за своя отбор.

Лидерът на Сънс беше най-добрият на паркета, завършвайки мача с 21 точки, 9 асистенции и 6 борби. Джордан Гудуин отбеляза 26 точки с осем тройки, което е върхово постижение в кариерата му.

Шей Гилджъс-Аликзандър поведе Тъндър с 25 точки, а от страна на победените Тъндър се отличи и Джейлън Уилямс, който отбеляза 21 точки, раздаде 7 асистенции и овладя 4 борби.

След днешната загуба серията от четири победи на Оклахома Сити беше прекъсната и балансът на отбора падна до 30-6, но това все още е най-добрият резултат в НБА.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 5 яну 2026 | 07:16
  • 2084
  • 1
Спартак излъга Миньор в мач с драматичен край

Спартак излъга Миньор в мач с драматичен край

  • 4 яну 2026 | 20:10
  • 11454
  • 1
Добър Минчев не стигна на Кемниц за нова победа

Добър Минчев не стигна на Кемниц за нова победа

  • 4 яну 2026 | 18:56
  • 1060
  • 0
Барцокас говори за контузиите на Милутинов и Уорд

Барцокас говори за контузиите на Милутинов и Уорд

  • 4 яну 2026 | 16:48
  • 1405
  • 0
Везенков вдъхнови Олимпиакос за победа в коварно гостуване

Везенков вдъхнови Олимпиакос за победа в коварно гостуване

  • 4 яну 2026 | 14:57
  • 9934
  • 1
Локо разби Берое в Пловдив

Локо разби Берое в Пловдив

  • 4 яну 2026 | 14:49
  • 5164
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 07:03
  • 2834
  • 9
ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

  • 4 яну 2026 | 17:03
  • 40701
  • 57
Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

  • 4 яну 2026 | 23:49
  • 14670
  • 31
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 31282
  • 140
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 39441
  • 54
Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

  • 4 яну 2026 | 19:10
  • 36357
  • 303