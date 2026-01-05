Букър "екзекутира" Тъндър с кош със сирената

С невероятна тройка на Девин Букър точно със сирената, Финикс Сънс надвиха Оклахома Сити Тъндър със 108:105 в мач, който се реши в последните секунди.

Тъндър започнаха силно срещата и успяха да натрупат преднина, завършвайки първата четвърт с аванс от 26/20. Те запазиха контрола и през втората част, оттегляйки се на почивката с резултат 49:42 в своя полза.

Въпреки това картината на мача се промени драстично през второто полувреме. Сънс реагираха, подобриха представянето си и с резултат 32:24 в третата четвърт, обърнаха развоя на събитията и поведоха със 74:73, предвещавайки трилър финал.

Последната четвърт беше истинска битка, като двата отбора си разменяха водачеството. В крайна сметка Девин Букър пое отговорността. При равен резултат, той отбеляза страхотна тройка точно в момента, когато прозвуча сирената, осигурявайки важна победа за своя отбор.

RT IF YOU LOVE DEVIN BOOKER 🔄 pic.twitter.com/qRG1m6EnYD — Phoenix Suns (@Suns) January 5, 2026

Лидерът на Сънс беше най-добрият на паркета, завършвайки мача с 21 точки, 9 асистенции и 6 борби. Джордан Гудуин отбеляза 26 точки с осем тройки, което е върхово постижение в кариерата му.

Шей Гилджъс-Аликзандър поведе Тъндър с 25 точки, а от страна на победените Тъндър се отличи и Джейлън Уилямс, който отбеляза 21 точки, раздаде 7 асистенции и овладя 4 борби.

След днешната загуба серията от четири победи на Оклахома Сити беше прекъсната и балансът на отбора падна до 30-6, но това все още е най-добрият резултат в НБА.