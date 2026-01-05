Популярни
Осем мача в НБА тази нощ

  • 5 яну 2026 | 01:15
Осем мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят осем мача от редовния сезон в НБА. Очаква ни поредна порция страхотни битки.

Срещите стартираха с три ранни мача. Първият от тях противопостави Кливланд Кавалиърс и Детройт Пистънс. Получи се страхотен сблъсък, спечелен от гостите със 114:110.

След това се изигра и мачът между Орландо Меджик и Индиана Пейсърс. И тук имаше сериозна интрига почти до последно, като "магьосниците" надделяха със 135:127.

С половин час по-късно стартира и битката между Бруклин Нетс и Денвър Нъгетс. В нея победата отиде при нюйоркчани със 127:115.

В 01:00 часа е насрочен двубоят между Вашингтон Уизардс и Минесота Тимбъруулвс.

По същото време играят и Маями Хийт и Ню Орлиънс Пеликанс.

Гвоздеят на нощта е в 03:00 часа българско време, когато стартира сблъсъкът между Финикс Сънс и Оклахома Сити Тъндър.

В 04:00 започва срещата между Сакраменто Кингс и Милуоки Бъкс.

Последният мач за нощта пък крие повече интрига и противопоставя Лос Анджелис Лейкърс и Мемфис Гризлис.

