Осем мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят осем мача от редовния сезон в НБА. Очаква ни поредна порция страхотни битки.
Срещите стартираха с три ранни мача. Първият от тях противопостави Кливланд Кавалиърс и Детройт Пистънс. Получи се страхотен сблъсък, спечелен от гостите със 114:110.
След това се изигра и мачът между Орландо Меджик и Индиана Пейсърс. И тук имаше сериозна интрига почти до последно, като "магьосниците" надделяха със 135:127.
С половин час по-късно стартира и битката между Бруклин Нетс и Денвър Нъгетс. В нея победата отиде при нюйоркчани със 127:115.
В 01:00 часа е насрочен двубоят между Вашингтон Уизардс и Минесота Тимбъруулвс.
По същото време играят и Маями Хийт и Ню Орлиънс Пеликанс.
Гвоздеят на нощта е в 03:00 часа българско време, когато стартира сблъсъкът между Финикс Сънс и Оклахома Сити Тъндър.
В 04:00 започва срещата между Сакраменто Кингс и Милуоки Бъкс.
Последният мач за нощта пък крие повече интрига и противопоставя Лос Анджелис Лейкърс и Мемфис Гризлис.