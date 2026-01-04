Жирона победи Майорка с украински голове

Жирона победи с 2:1 Майорка като гост в двубой от 18-ия кръг н Ла Лига. Успехът дойде след голове на украинските национали Виктор Циганков (25') и Владислав Ванат (63'), който бе точен от дузпа. Ведат Муричи (91') реализира за домакините, след като също реализира 11-метров наказателен удар. Победата на каталунците бе напълно заслужена и с нея те се изравниха по точки с днешния си съперник.

Жирона бе по-активният отбор през първото полувреме и заслужено гостите се оттеглиха на почивка с гол аванс. В 25-ата минута Виктор Циганков влезе отдясно, освободи си коридор за стрелба и шутира с левия крак малко след границата на наказателното поле. Топката премина под плонжа на Роман, който със сигурност можеше да се намеси и по-добре.

Майорка не създаде почти нищо в предни позиции през първата част.

В 51-вата минута Муричи много добре изведе с глава Асано, който прати топката във вратата на Гасанига. Попадението обаче бе отменено заради тънка засада на японеца. Пет минути след това Жирона можеше да удвои аванса си. Лео Роман този път се намеси много добре, за да избие зрелищно удар на Льомар, а след това Витцел направи добавка с глава, но топката срещна напречната греда.

В 62-рата минута Владислав Ванат бе изведен от Хил очи в очи с Роман и вратарят до препъна - дузпа за Жирона. Потърпевшият бе точен от бялата точка, с което удвои преднината на гостите.

До края Майорка опита натиск. В 90-ата минута Муричи спечели дузпа за домакините, след като бе фаулиран от Блинд. Косоварят бе точен от бялата точка, оформяйки крайния резултат.