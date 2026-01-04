Популярни
  Нант
  2. Нант
  Опашкар в Лига 1 се справи с деветима от Марсилия

Опашкар в Лига 1 се справи с деветима от Марсилия

  • 4 яну 2026 | 20:28
  • 216
  • 0
Опашкар в Лига 1 се справи с деветима от Марсилия

Застрашеният от изпадане Нант записа ценен успех с 2:0 при гостуването си на Марсилия в двубой от 17-ия кръг на френската Лига 1.

Победата беше едва трета за Нант от началото на сезона, а отборът, който се намира на 16-о място във временното класиране с 14 точки, прекъсна серията си от три поредни поражения. Освен това “канарчетата” не бяха спечелили нито един от последните си десет мача срещу този съперник (осем загуби и две ремита). Съставът от Марсилия пък допусна втора загуба в последните си три срещи от първенството и пропусна да се доближи до втория в подреждането Пари Сен Жермен. Олимпик е трети към момента с 32 точки, колкото има и четвъртият Лил.

Гостите можеха да поведат още в осмата минута, когато английският защитник Конрад Игън-Райли прати топката в собствената си мрежа, но попадението не бе зачетено заради засада. Домакините останаха с човек по-малко в 26-ата минута след директен червен картон за белгиеца Артур Вермеерен, а четири минути след като получиха числено превъзходство гостите се възползваха и поведоха с 1:0 след гол на Фабиен Сентонз. Марсилия трябваше да довърши срещата с 9 души на терена, след като Билал Надир видя два жълти картона в рамките на две минути и в 56-ата напусна игра. Крайното 2:0 оформи дебютиралият Реми Кабела от дузпа в 88-ата минута, отсъдена за нарушение на Бенжамен Павар. Футболистите на ОМ имаха претенции за дузпа в тяхна полза в третата минута на добавеното време, но такава не бе отсъдена.

Снимки: Imago

Бруно Гимараеш поведе Нюкасъл към победа срещу Кристъл Палас

  • 4 яну 2026 | 19:48
  • 786
  • 0
Манчестър Сити 1:0 Челси, пропуск на Педро Нето, контузия на Гвардиол

  • 4 яну 2026 | 20:21
  • 5544
  • 11
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 21330
  • 39
Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

  • 4 яну 2026 | 19:10
  • 17692
  • 295
Брентфорд срази като гост Евертън след нов рецитал на Игор Тиаго

  • 4 яну 2026 | 19:05
  • 7233
  • 1
Гол в края доближи Фиорентина до спасителния бряг

  • 4 яну 2026 | 19:02
  • 1195
  • 1
ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

  • 4 яну 2026 | 17:03
  • 22519
  • 38
Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

  • 4 яну 2026 | 19:08
  • 8920
  • 25
Манчестър Сити 1:0 Челси, пропуск на Педро Нето, контузия на Гвардиол

  • 4 яну 2026 | 20:21
  • 5544
  • 11
ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

  • 4 яну 2026 | 14:12
  • 36867
  • 65
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 21330
  • 39
Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

  • 4 яну 2026 | 19:10
  • 17692
  • 295