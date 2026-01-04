Опашкар в Лига 1 се справи с деветима от Марсилия

Застрашеният от изпадане Нант записа ценен успех с 2:0 при гостуването си на Марсилия в двубой от 17-ия кръг на френската Лига 1.

Победата беше едва трета за Нант от началото на сезона, а отборът, който се намира на 16-о място във временното класиране с 14 точки, прекъсна серията си от три поредни поражения. Освен това “канарчетата” не бяха спечелили нито един от последните си десет мача срещу този съперник (осем загуби и две ремита). Съставът от Марсилия пък допусна втора загуба в последните си три срещи от първенството и пропусна да се доближи до втория в подреждането Пари Сен Жермен. Олимпик е трети към момента с 32 точки, колкото има и четвъртият Лил.

VICTOIRE !



Nos Jaune et Vert s'imposent avec sérieux face à Marseille et repartent avec les 3 points.



ALLEZ MESSIEURS 👊



⌞ 𝟬-𝟮 #omfcn pic.twitter.com/xUJJFHvEb0 — FC Nantes (@FCNantes) January 4, 2026

Гостите можеха да поведат още в осмата минута, когато английският защитник Конрад Игън-Райли прати топката в собствената си мрежа, но попадението не бе зачетено заради засада. Домакините останаха с човек по-малко в 26-ата минута след директен червен картон за белгиеца Артур Вермеерен, а четири минути след като получиха числено превъзходство гостите се възползваха и поведоха с 1:0 след гол на Фабиен Сентонз. Марсилия трябваше да довърши срещата с 9 души на терена, след като Билал Надир видя два жълти картона в рамките на две минути и в 56-ата напусна игра. Крайното 2:0 оформи дебютиралият Реми Кабела от дузпа в 88-ата минута, отсъдена за нарушение на Бенжамен Павар. Футболистите на ОМ имаха претенции за дузпа в тяхна полза в третата минута на добавеното време, но такава не бе отсъдена.

Снимки: Imago