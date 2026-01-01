Нант върна Реми Кабела във Франция

Нант официално обяви привличането под наем на халфа Реми Кабела от гръцкия Олимпиакос.

34-годишният атакуващ полузащитник притежава богат опит в Лига 1 и в цяла Европа. Възпитаник на младежката академия на Монпелие, с който спечели титлата на Франция през 2012 г., той впоследствие игра за Нюкасъл, Марсилия, Сент Етиен, Краснодар и Лил.

В кариерата си Кабела има 4 мача за националния отбор на Франция и 17 за младежката формация на "петлите".

„Известен със своята техническа класа, визия за играта и универсалност в атака, Кабела ще подсили състава на Нант през втората половина на сезона. Приветстваме го в клуба“, написаха "канарчетата" в официалното съобщение