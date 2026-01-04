Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Добър Минчев не стигна на Кемниц за нова победа

Добър Минчев не стигна на Кемниц за нова победа

  4 яну 2026 | 18:56
Добър Минчев не стигна на Кемниц за нова победа

Националът Йордан Минчев и неговият клубен тим Кемниц прекъснаха серията си от три победи в германския шампионат, след като допуснаха домакинска загуба с 90-96 от отбора на Вехта в 14-ия кръг.

Кемниц е девети във временното класиране с актив 7-7.

Минчев беше сред най-добрите на терена за домакините и завърши с 15 точки, 3 борби и 3 асистенции за 32 минути. От съотборниците му най-резултатен беше Кевин Йебо с 25 точки и 10 борби.

Баскетболистите на Кемниц започнаха по-силно и на почивката водеха с 43-39, но по-добра трета част наклони везните в полза на Фехта, чийто тим дръпна със 70-64 след 30 минути игра.

За Кемниц предстои гостуване на английския Лондон Лайънс на 7 януари в среща от турнира Еврокъп.

