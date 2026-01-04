Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Олимпийски шампион слага край на кариерата си

Олимпийски шампион слага край на кариерата си

  • 4 яну 2026 | 17:31
  • 193
  • 0
Олимпийски шампион слага край на кариерата си

Легендарният Дмитрий Мусерский обяви, че след приключването на настоящия сезон официално слага край на своята кариера. 37-годишният волейболист, който бе в основата на олимпийското злато на Русия от Игрите в Лондон 2012, сподели решението си след победата на своя Сънтори Сънбърдс (Осака) над Токио в японската V-League.

"Бих искал да ви благодаря за непоколебимата ви подкрепа през последните осем години. И искам да споделя малко информация с вас. Планирам да се пенсионирам след този сезон. Но този сезон все още не е приключил и ще направя всичко възможно, за да спечеля шампионата. Ще се борим със зъби и нокти, за да спечелим тази година", каза Мусерски пред зрителите в залата.

"Искам синът ми да израсне в родината си. Всичките ми роднини живеят в Русия, така че искам той да бъде отгледан в тази среда", добави 218-сантиметровият ветеран в интервю за Nikkan Sports.

Преди да се превърне в доминатор в Япония, където вече е четирикратен шампион, Мусерский остави ярка следа с екипа на Белогорие (Белгород), за който игра 13 години (2005-2018). С националната фланелка на Русия той спечели почти всичко възможно – освен олимпийската титла, Мусерски е печелил Световната купа (2011), Европейското първенство (2013), Световната лига (2011 и 2013) и първото издание на Лигата на нациите през 2018-а година.

