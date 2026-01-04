Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Очаквайте на живо: Локо Пд в опит да се доближи до челната тройка в Sesame НБЛ

  • 4 яну 2026 | 12:02
  • 540
  • 2
Отборът на Локомотив Пловдив се изправя срещу Берое Стара Загора в мач от 15-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е днес от 13:00 часа в зала "Сила" в Пловдив, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

"Смърфовете" са четвърти във временното класиране с баланс от 8 победи и 5 поражения, а успех днес ще им даде шанс да се доближат до първите три отбора в таблицата.

Старозагорци пък са с баланс от 6 успеха и 7 загуби от началото на сезона в елита на българския баскетбол.

