Гицов стана треньор в елита на Турция

Родният специалист Александър Гицов стана треньор в елитния турски Фатих Карагюмрук. Младият треньор ще бъде помощник треньор на Александър Станойевич. Сръбският специалист пое тима от Сюперлиг и взе българина в щаба си.

Последно Гицов бе начело на австрийския Виена, а преди това е бил старши треньор на Санкт Пьолтен и Флоридсдорфер. Също така бе в щаба на Нестор Ел Маестров в ЦСКА. Станойевич пък е двукратен шампион на Сърбия с Партизан. Водил е още тимовете на Коняспор, Бейджин Рене, Далиан, Бейджин Гуан, Ал Кадисия, ПАОК, Макаби Хайфа.

Фатих Карагюмрук към момента е на последно място в класирането с актив от девет точки - на шест от спасителната зона и задача на щаба бъде да спаси тима от изпадане.