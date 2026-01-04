Популярни
ПЪРВА ИЗЯВА НА ХУЛИО ВЕЛАСКЕС ЗА 2026, КАКВО ПРЕДСТОИ ЗА ЛЕВСКИ
Джейлън Браун заби 50 точки при разгром над Клипърс

  • 4 яну 2026 | 10:48
  • 213
  • 0
Джейлън Браун реализира рекордните за кариерата си 50 точки при победата на Бостън като гост със 146:115 срещу Лос Анджелис Клипърс в мач от редовния сезон от Националната баскетболна асоциация.

Дерик Уайт добави още 29 точки за 12-ия успех на Селтикс в 15 мача след 30 ноември. Анфърни Саймънс се отличи с 15 точки, а съотборникът му Джордън Уелш завърши с 13 точки и 13 борби.

Лос Анджелис беше в серия от шест последователни успеха преди срещата с Бостън, губейки за първи път от 18 декември, а най-резултатни за Клипърс станаха Кауай Ленард и Джон Колинс с по 22 точки.

Джеймс Хардън вкара 18 точки и направи 12 асистенции, докато Дерик Джоунс Джуниър напусна принудително полето заради контузия в крака 9:25 минути преди края на двубоя.

В друг мач от НБА Минесота се наложи със 125:115 над домакина Маями. Антъни Едуардс беше най-резултатен за Улувс със 33 точки, а резервата Наз Рийд добави още 29 пункта.   Джулиъс Рандъл се отличи с 23 точки и 10 борби за петия успех в последните осем срещи на гостите.

Хийт прекъсна поредицата си от четири последователни успеха, а най-резултатен за отбора от Флорида стана Норман Пауъл с 21 точки.

Филаделфия спечели със 130:119 като гост срещу Ню Йорк. Тайриз Макси вкара 36 точки, докато новобранецът Ви Джей Еджкъмб реализира четири изстрела от зоната за три точки и завърши с общо 26 пункта.

Джоъл Емдиид реализира 26 точки и овладя 10 точки под кошовете в петото поредно гостуване за Филаделфия.

Карл-Антъни Таунс се отличи с 23 точки и 14 борби за Никс, а съотборникът му Джейлън Брънсън завърши с 31 точки.

Торонто се наложи със 134:117 като домакин срещу Атланта. Ар Джей Барет и Брендън Ингам отбелязаха по 29 точки за победителите, като това е върхово постижение за Барет през настоящата кампания.

Тимът на Раптърс победи във всичките си три двубоя срещу Хоукс през сезона до момента, а най-резултатен за гостите беше Никил Алекзандър-Уолкър с 31 точки.

Снимки: Imago

Резултатна вечер в НБА с осем вълнуващи срещи

Резултатна вечер в НБА с осем вълнуващи срещи

  • 4 яну 2026 | 07:54
  • 3430
  • 3
Ботев Враца пречупи Шумен след здрава битка в Ботевград

Ботев Враца пречупи Шумен след здрава битка в Ботевград

  • 3 яну 2026 | 20:02
  • 5347
  • 0
Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

  • 3 яну 2026 | 19:46
  • 9263
  • 14
Играл в Денвър гард: Везенков ми напомня много за Никола Йокич

Играл в Денвър гард: Везенков ми напомня много за Никола Йокич

  • 3 яну 2026 | 17:46
  • 4245
  • 1
Официално: Крис Силва е играч на Фенербахче

Официално: Крис Силва е играч на Фенербахче

  • 3 яну 2026 | 16:47
  • 1320
  • 0
Денвър губи Валанчунас за поне месец

Денвър губи Валанчунас за поне месец

  • 3 яну 2026 | 15:13
  • 641
  • 0
Левски стартира подготовка днес - Веласкес ще говори

Левски стартира подготовка днес - Веласкес ще говори

  • 4 яну 2026 | 11:05
  • 3827
  • 0
Ивайло Чочев: Бих заменил всяка една индивидуална награда за титлата

Ивайло Чочев: Бих заменил всяка една индивидуална награда за титлата

  • 4 яну 2026 | 08:39
  • 3940
  • 5
Лийдс и Груев срещу непредсказуемия Юнайтед

Лийдс и Груев срещу непредсказуемия Юнайтед

  • 4 яну 2026 | 06:36
  • 3790
  • 3
Нито Сити, нито Челси има право на грешка, но все някой ще загуби точки!

Нито Сити, нито Челси има право на грешка, но все някой ще загуби точки!

  • 4 яну 2026 | 06:20
  • 4663
  • 2
Ливърпул ще се съвзема от поредния провал срещу Фулъм

Ливърпул ще се съвзема от поредния провал срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 07:44
  • 3145
  • 2
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 100838
  • 363