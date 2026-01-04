Популярни
ПЪРВА ИЗЯВА НА ХУЛИО ВЕЛАСКЕС ЗА 2026, КАКВО ПРЕДСТОИ ЗА ЛЕВСКИ
Напук на освиркванията Жоан Гарсия беше играч на мача за Барселона

Барселонското дерби започна по-нажежено от всякога. В часовете преди мача имаше масирано посрещане на автобуса на Еспаньол, като хиляди „папагалчета“ се събраха около RCDE Stadium, за да приветстват своя отбор с песни, факли и пиротехника. Това беше едно от най-многолюдните посрещания, които се помнят на стадиона на „бяло-сините“, отбелязва "Марка".

Жоан Гарсия отчая родния си клуб, а Барса ликува с късни голове в каталунското дерби
Вътре напрежението и атмосферата продължиха да се покачват. Първият, който излезе на терена, беше Жоан Гарсия, завърнал се на мястото, което беше негов дом през миналия сезон. Вратарят на Барселона излезе сам – придружаван единствено от треньорите на вратарите – и беше посрещнат с първите мощни освирквания за вечерта. Оглушителен шум и немалко обиди се изсипаха по адрес на бившия юноша на Еспаньол.

След това, в 13-тата минута, една от трибуните беше подготвила нещо специално. В чест на номера на Жоан Гарсия, секторът на RCDE Stadium, в който са разположени агитките, разпъна стотици картони. На тях бяха изобразени синьо-червени плъхове и послания, насочени към вратаря на Барселона. Освен това, всеки път когато Жоан докосваше топката, свирките и шумът бяха оглушителни.

Въпреки всичко, напрежението не сломи Жоан. Той го показа с характер и рефлекси – същите, които доведоха до трансфера му в Барселона миналото лято. Първото му докосване на топката дойде след 4 минути и 28 секунди – и донесе първото голямо освиркване. Само части от секундата по-късно той вече беше изчистил топката.

Първата му сериозна намеса дойде в 20-ата минута, когато издържа добре излизането и прибързания удар на Роберто. При добавката той дори побутна съотборника си Жерард Мартин, за да му помогне да блокира втория изстрел. Това избутване спаси отбора… и едва не контузи съотборника му, който се сблъска жестоко с Пере Мия.

Най-доброто от репертоара му обаче дойде малко преди почивката. Прецизно центриране на Карлос Ромеро беше засечено с глава от Пере Мия, който се включи от втора линия на няколко метра от вратата на Барселона. Жоан, почти без време за реакция, протегна дясната си ръка и успя да докосне топката точно колкото да я отклони, в момент, в който целият стадион вече празнуваше гол. Спасяване, което – заедно с това на Облак в Жирона – влиза сред кандидатите за спасяване на сезона в Ла Лига.

През второто полувреме зад гърба му беше агитката – същият сектор, който показа картоните с плъхове. По него паднаха и няколко предмета, но без ситуацията да ескалира.

Той имаше време да направи още няколко впечатляващи намеси, най-вече тази в 64-тата минута, когато предотврати гол на Роберто при ситуация очи в очи, хвърляйки се решително напред и избивайки топката от краката на нападателя с дясната си ръка. Не по-малко стойностна беше и намесата му в 70-ата минута – ниско спасяване до левия страничен стълб, отново благодарение на отличните му рефлекси.

Както и тази в 76-ата минута, при удар към далечния ъгъл на Карлос Ромеро, когато се разтегна като котка, за да отклони топката навреме. Неговите спасявания задържаха Барселона в мача, докато в заключителните минути Дани Олмо и Роберт Левандовски наклониха везните с головете си, които донесоха и приза за Играч на мача.

