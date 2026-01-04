Следете НБА със Sportal.bg: Играе се първият мач за тази нощ

В ранните часове на днешния 4 януари (неделя) се играят осем нови мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада.

Преди техния старт лидери в двете конференции са Оклахома Сити Тъндър с победи и загуби (Запад) и Детройт Пистънс с успеха и поражения (Изток).

Турнирният ден започна в полунощ с мач между Маями Хийт и Минесота Тимбъруулвс.

От 2:30 часа има други два мача, като единият от тях е между Ню Йорк Никс и Филаделфия 76ърс.

В другия мач по същото време Торонто Раптърс се изправя срещу Атланта Хоукс.

От 3:00 часа е следващата двойка срещи, като в едната от тях Сан Антонио Спърс е домакин на Портланд Трейл Блейзърс.

По същото време Чикаго Булс е домакин на Шарлът Хорнетс.

Половин час по-късно Далас Маверикс играе с Хюстън Рокетс.

От 5:00 часа е двубоят между Голдън Стейт Уориърс и Юта Джаз.

Последният мач за турнирния ден стартира в 5:30 часа и в него ЛА Клипърс играе с Бостън Селтикс.