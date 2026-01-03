Алекс Грозданов с 13 точки (5 блока), Богданка излъга ЗАКСА

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) записа изключително важна, но и трудна победа като гост над ЗАКСА (КЕНДЖЕНДЖИН-КОЗЛЕ) с 3:2 (22:25, 25:22, 25:19, 21:25, 15:11) в мач от 15-ия кръг на Plus Liga пред 2427 зрители.

Победата бе 11-а за Богданка и шампионите продлъжават да са лидере във врменното класиране с актив от 32 точки (11 победи, 3 загуби).

Алекс Грозданов изигра страхотен двубой и реализира 13 точки (5 блока, 73% ефективност в атака - +12).

Звездата Вилфредо Леон заби 28 точки (2 аса, 2 блока, 51% ефективност в атака, 17% перфектно и 30% позитивно посрещане - +13).

Матеуш Малиновски добави още 12 точки (39% ефективност в атака - +9).

Камил Рихлицки бе най-резултатен за ЗАКСА с 18 точки (1 ас, 5 блока, 32% ефективност в атака - +9).

Игор Гробелни добави още 15 точки (1 ас, 1 блок).

ЗАКСА (КЕНДЖЕНДЖИН-КОЗЛЕ) - БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) 2:3 (25:22, 22:25, 19:25, 25:21, 11:15)

ЗАКСА: Куин Айзъксън 4, Камил Рихлицки 18, Игор Гробелни 15, Рафал Шимура 5, Карол Урбанович 11, Шимон Якубишчак 9 - Матеуш Чункиевич-либеро (Матеуш Речко 2, Якуб Шимански 3, Марчин Кравиецки 1)

Старши треньор: АНДРЕА ДЖАНИ

БОГДАНКА: Марчин Коменда 2, Матеуш Малиновски 12, Вилфредо Леон 28, Джаксън Йънг 5, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 13, Финиън МакКарти - Талес Хос-либеро (Дийна Гийма 10, Якуб Вахник 1, Кевин Сасак)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА.