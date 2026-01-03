Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Грозданов с 13 точки (5 блока), Богданка излъга ЗАКСА

Алекс Грозданов с 13 точки (5 блока), Богданка излъга ЗАКСА

  • 3 яну 2026 | 21:55
  • 1344
  • 0

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) записа изключително важна, но и трудна победа като гост над ЗАКСА (КЕНДЖЕНДЖИН-КОЗЛЕ) с 3:2 (22:25, 25:22, 25:19, 21:25, 15:11) в мач от 15-ия кръг на Plus Liga пред 2427 зрители.

Победата бе 11-а за Богданка и шампионите продлъжават да са лидере във врменното класиране с актив от 32 точки (11 победи, 3 загуби).

Алекс Грозданов изигра страхотен двубой и реализира 13 точки (5 блока, 73% ефективност в атака - +12).

Звездата Вилфредо Леон заби 28 точки (2 аса, 2 блока, 51% ефективност в атака, 17% перфектно и 30% позитивно посрещане - +13).

Матеуш Малиновски добави още 12 точки (39% ефективност в атака - +9).

Камил Рихлицки бе най-резултатен за ЗАКСА с 18 точки (1 ас, 5 блока, 32% ефективност в атака - +9).

Игор Гробелни добави още 15 точки (1 ас, 1 блок).

ЗАКСА (КЕНДЖЕНДЖИН-КОЗЛЕ) - БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) 2:3 (25:22, 22:25, 19:25, 25:21, 11:15)
ЗАКСА: Куин Айзъксън 4, Камил Рихлицки 18, Игор Гробелни 15, Рафал Шимура 5, Карол Урбанович 11, Шимон Якубишчак 9 - Матеуш Чункиевич-либеро (Матеуш Речко 2, Якуб Шимански 3, Марчин Кравиецки 1)
Старши треньор: АНДРЕА ДЖАНИ
БОГДАНКА: Марчин Коменда 2, Матеуш Малиновски 12, Вилфредо Леон 28, Джаксън Йънг 5, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 13, Финиън МакКарти - Талес Хос-либеро (Дийна Гийма 10, Якуб Вахник 1, Кевин Сасак)
Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Пернишко дерби в 1/4-финалите за Купа България Висша лига

Пернишко дерби в 1/4-финалите за Купа България Висша лига

  • 3 яну 2026 | 16:49
  • 1489
  • 0
Димитър Димитров с 21 точки, Бусан със загуба №10 в Корея

Димитър Димитров с 21 точки, Бусан със загуба №10 в Корея

  • 3 яну 2026 | 16:31
  • 1205
  • 0
Живко Желев: Пожелаваме успех на Спас Байрев в ЦСКА

Живко Желев: Пожелаваме успех на Спас Байрев в ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 16:13
  • 2187
  • 1
Сам Деру: Няма нито част от мен, която да си мисли, че това е краят на кариерата ми!

Сам Деру: Няма нито част от мен, която да си мисли, че това е краят на кариерата ми!

  • 3 яну 2026 | 15:42
  • 4557
  • 3
Кристиан Титрийски най-резултатен за победа на Хавай в първия мач за 2026 година

Кристиан Титрийски най-резултатен за победа на Хавай в първия мач за 2026 година

  • 3 яну 2026 | 14:42
  • 1992
  • 0
Германия има нов селекционер

Германия има нов селекционер

  • 3 яну 2026 | 14:37
  • 2025
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 92332
  • 323
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 51258
  • 25
Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

  • 3 яну 2026 | 16:12
  • 39098
  • 11
Еспаньол 0:0 Барселона, Жоан Гарсия с две важни намеси

Еспаньол 0:0 Барселона, Жоан Гарсия с две важни намеси

  • 3 яну 2026 | 22:00
  • 4141
  • 26
Арсенал увеличи аванса си на върха

Арсенал увеличи аванса си на върха

  • 3 яну 2026 | 21:26
  • 10863
  • 40
Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

  • 3 яну 2026 | 19:46
  • 6542
  • 10