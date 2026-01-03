Клаебо и Йоенсуу спечелиха спринтовете класически стил от веригата "Тур дьо ски" във Вал ди Фиеме

Петкратният олимпийски шампион Йоханес Клаебо (Норвегия) и Ясми Йоенсуу (Финландия) записаха победи, съответно при мъжете и при жените в спринта класически стил във Вал ди Фиеме (Италия) от от веригата „Тур дьо ски”, част от Световната купа по ски бягане.

Клаебо беше най-бърз във финала при мъже с 3:21.28 минути, изпреварвайки французина Жал Шапаз и представителя на Швеция Антон Гран. Така норвежката звезди в ски бягането се доближи до рекордната си пета титла в престижната верига, а освен това постигна 104-та победа в Световната купа.

Вторият Шапаз остана на 3.11 секунди зад победителя, а Гран зае третата позиция, след като бе с 3.14 секунди по-бавен от Клаебо.

Българинът Симеон Деянов, който взе участие в състезанието, остана последен 81-и в квалификацията при мъжете.

Във временното класиране в „Тур дьо ски“ след пет от общо шест състезания начело е Йохане Клаебо с време от 1:21:48 часа. Втори на 1:23 минути зад него е сънародникът му Ларс Хеген, който се нареди пети в спринта, а трето място заема още един норвежец Матис Стенсхаген, на 1:29 минути.

Клаебо е лидер и в генералното класиране за Световната купа с 972 точки, пред Харалд Амундсен (Норвегия) със 740 и Матис Стенсхаген (Норвегия) с 589 точки.

В спринта при жените ликува финландката Ясми Йоенсуу, която завърши за 3:45.75 минути, записвайки първа победа в надпреварата. Йоенсуу остави зад себе си швейцарката Надине Фендрих, на 0.44 секунди и финиширалата трета Йохана Хагстрьом (Швеция), с изоставане от 1.94 секунди.

Лидерката в подреждането за „Тур дьо ски“ Джеси Дигинс (САЩ) отпадна на полуфиналите, но остава на върха с общото 1:34.12 часа и е близо до спечелването на трети трофей от веригата. Ясми Йоенсуу излезе на второ място, на 1:19 минути от американката, а трета се нарежда шведката Моа Илар, с изоставане от 1:38 минути при едно оставащо състезание до края на веригата.

В класирането за Световната купа Дигинс също води с 869 точки, следвана от Илар с 820 и Мая Далквист от Швеция с 602 точки.

Последните състезания за 10 километра масов старт свободен стил предстоят в неделя.

Следвай ни:

Снимки: Imago