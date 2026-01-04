Популярни
  Sportal.bg
  Зимни спортове
  Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 4 яну 2026 | 08:00
  • 340
  • 0
Резултати от НХЛ

В нощта между 3-и и 4-и януари (събота срещу неделя) се играят нови 13 мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Едмънтън Ойлърс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Детройт Ред Уингс - Питсбърг Пенгуинс 1:4 (0:2 1:0 0:2)

Кълъмбъс Блу Джакетс - Бъфало Сейбърс 5:1 (3:1 1:0 1:0)

Ню Джърси Девилс - Юта Мамът 4:1 (2:0 2:0 0:1)

Едмънтън Ойлърс - Филаделфия Флайърс 2:5 (1:3 1:0 0:2)

Сан Хосе Шаркс - Тампа Бей Лайтнинг 3:7 (1:3 1:4 1:0)

Сент Луис Блус - Монреал Канейдиънс 2:0 (1:0 1:0 0:0)

Вашингтон Кепиталс - Чикаго Блекхоукс 4:5* след продължение и дузпи - 2:2 (1:1 0:1 1:0) в редовното време, 0:0 в продължението, 2:3 при дузпите

Калгари Флеймс - Нашвил Предейтърс 3:4 (2:2 0:1 1:1)

Каролина Хърикейнс - Колорадо Аваланч 3:5 (1:0 2:1 0:4)

Ню Йорк Айлъндърс - Торонто Мейпъл Лийфс 4:3* след продължение - 3:3 (0:0 1:2 2:1) в редовното време, 1:0 в продължението

Отава Сенатърс - Уинипег Джетс 4:2 (1:1 2:0 1:1)

Лос Анджелис Кингс - Минесота Уайлд 6:5* след продължение и дузпи - 4:4 (1:1 1:1 2:2) в редовното време, 0:0 в продължението, 2:1 при дузпите

Ванкувър Канъкс - Бостън Бруинс 2:3* след продължение - 2:2 (0:1 2:1 0:0) в редовното време, 0:1 в продължението

До края на денонощието предстои да се изиграят още два мача, като част от следващия турнирен ден. Те са домакинството на Далас Старс на Монреал Канейдиънс, както и двубоят между Кълъмбъс Блу Джакетс и Питсбърг Пенгуинс. След полунощ пък ще се изиграят още три мача.

