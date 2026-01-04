Популярни
  Шефер герой при драматичен успех над Торонто

Шефер герой при драматичен успех над Торонто

  • 4 яну 2026 | 11:39
  • 297
  • 0
Шефер герой при драматичен успех над Торонто

Матю Шефер реализира победния гол за Ню Йорк Айлендърс при успеха с 4:3 след продължение като домакин срещу Торонто в мач от редовния сезон от Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Шефер се разписа и в третия период на двубоя, правейки резултата 2:2. Останалите попадения в полза на Ню Йорк бяха дело на Адам Пелеч и Емил Хайнеман, който изпрати двубоя в допълнителна част.

Остън Матюс реализира два гола за отбора от Канада и стана реализатор номер 1 в клубната история Торонто. 28-годишният център и капитан на Мейпъл Лийфс вече е с общо 421 попадения, като 20 от тях са през настоящия сезон. Той изпревари Матс Сундин (420) по този показател.

Ник Робъртсън също се разписа за Торонто, докато вратарят на Ню Йорк Дейвид Ритич направи 18 спасявания. Отборът на Айлендърс записа четвърти успех от последните си шест мача.

В друга среща от НХЛ Колорадо се наложи с 5:3 срещу домакина Каролина. Брок Нелсън се разписа на два пъти при числено превъзходство в полза на гостите, които постигнаха десетия си последователен успех. Гейбриъл Ландеског и Джак Дръри също бяха точни за лидера в класирането в Лигата, докато съотборникът им Нейтън МакКинън се отличи с попадение и асистенция. Скот Уеджууд спаси 25 шайби на вратата на Колорадо, докато Кейл Макар направи две завършващи подавания.

Себастиан Ейхо направи гол и асистенция за домакините, а Николай Елерс и Андрей Свечников също реализираха във вратата на отбора от Денвър.

Кълъмбъс победи с 5:1 на свой терен Бъфало след голове на Дентън Матейчук, Брендън Гонс, Дмитри Воронков, Матийо Оливие и Коул Силинджър. Това е четвъртият успех за домакините в последните им пет мача в Лигата.

Вратарят Джет Грийвс направи 32 спасявания и също има основна заслуга за успеха срещу Сейбърс.

Джош Доан беше точен за Бъфало. Отборът записа първа загуба от 8 декември.

Бостън се наложи с 3:2 след продължение като гост срещу Ванкувър. Фрейзър Минтен реализира два гола за победителите, включително и решително попадение 18.8 секунди преди края на допълнителния период в срещата с тима от родния му град.

Елиас Линдхолм също беше точен във вратата на отбора от Канада, а Давид Пастрнак се отличи с две асистенции. Вратарят Джереми Суейман парира 31 шута на противника.

Елиас Петерсон и Филип Хронек бяха голмайсторите за Ванкувър.

