Джеси Дигинс триумфира за трети път на „Тур дьо ски" при дамите

  4 яну 2026 | 18:14
Джеси Дигинс триумфира за трети път на „Тур дьо ски“ при дамите

Американката Джеси Дигинс спечели за трети път веригата "Тур дьо ски", която е част от сезона за Световната купа по ски бягане.

В днешния заключителен шести етап от надпреварата, който бе масов старт на 10 километра във Вал ди Фиеме, американката завърши втора. Тя остана на 8.8 секунди от норвежката Каролине Симпсон-Ларсен, която се поздрави с първото място. Норвежката спечели изкачването по височината Алпе Чермес с време от 37 минути и 5.3 секунди.

Дигинс обаче започна деня с над 4 минути аванс спрямо Симпсон-Ларсен и 1:19 минути спрямо най-близката си конкурентка - финландката Ясми Йоенсу, която обаче днес завърши 34-та.

Така в крайното класиране за "Тур дьо ски" Дигинс спечели с 2:17.7 минути преднина пред австрийката Тереза Щадлобер, а трета остана норвежката Хайди Венг на 2:31.6 минути. Точно Венг бе трета и в днешния етап, изоставайки с 14.4 секунди от сънародничката си Симпсон-Ларсен. Четвърта пък остана Щадлобер.

Снимки: Gettyimages

