  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Камий Раст посвети победата си на загиналите в пожара в Кран Монтана

Камий Раст посвети победата си на загиналите в пожара в Кран Монтана

  • 3 яну 2026 | 18:36
Камий Раст посвети победата си на загиналите в пожара в Кран Монтана

Швейцарката Камий Раст посвети победата си в гигантския слалом в Кранска гора на загиналите в пожара в бар в швейцарския курорт Кран Монтана на Нова година. Раст финишира първа и отпразнува като потупа два пъти черната траурна лента на лявата си ръка и направи знак на сърце с ръце.

Камий Раст, която е родом до градче близо до курорта Кран Монтана, спечели първата си победа в кариерата си в гигантски слалом за Световната купа.

„Тази седмица в родния ми град се случи трагичен инцидент и мисля за тези семейства. Състезаваме се за тях този уикенд“, каза Раст, която е родена във Ветроз, село на около 40 километра от Кран-Монтана в кантон Вале.

„Беше трудна седмица. Но спортът е изпълнен с толкова много емоции, затова се опитах да направя всичко възможно и да предам някои добри емоции на тези хора”, добави тя.

Пожарът в препълнения бар в швейцарския ски курорт остави 40 загинали и над 100 ранени по време на новогодишно честване.

Кран-Монтана ще бъде домакин на скоростни състезания за Световната купа за жени на 30 и 31 януари и за мъже на 1 февруари, последните събития преди Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Снимки: Gettyimages

