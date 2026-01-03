Световна шампионка претърпя операция на коляното, пропуска Олимпийските игри

Двукратната световна шампионка по ски алпийски дисциплини Катарина Линсбергер (Австрия) претърпя успешна операция поради тежка травма на коляното, заради която ще пропусне Олимпиадата следващия месец. Контузията слага и край на сезона ѝ.
Линсбергер получи фрактура на тибиалното плато, като разкъса менсикуса си и връзките на дясното коляно при прадане по време на тренировка в Австрия в петък преди състезанията от Световната купа през уикенда в Кранска гора (Словения).
“Надяваме се и желаем всичко най-добро на Катарина, а травмата да заздравее възможно най-бързо и че в някакъв момент ще бъде възможно да кара ски отново. Това наистина е сериозна травма“, цитира Австрийската новинарска агенция спортния директор на местната федерацията Марио Щехер по време на състезанието по ски скокове в Инсбрук.
28-годишната Линсбергер спечели два златни медала на Световното първенство през 2021 година, което се проведе тъкмо в Кортина д’Ампецо, където ще се проведат олимпийските стартове през февруари. Тя има титла и от отборна олимпийска надпревара през 2022-а. Австрийката е спечелила общо осем медала от Световни първенства и Олимпийски игри, като е записала и три победи в състезанията от Световната купа - всички в дисциплината слалом.
Снимки: Gettyimages