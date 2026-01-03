Световна шампионка претърпя операция на коляното, пропуска Олимпийските игри

Популярни
  • 3 яну 2026 | 18:32
Двукратната световна шампионка по ски алпийски дисциплини Катарина Линсбергер (Австрия) претърпя успешна операция поради тежка травма на коляното, заради която ще пропусне Олимпиадата следващия месец. Контузията слага и край на сезона ѝ.

Линсбергер получи фрактура на тибиалното плато, като разкъса менсикуса си и връзките на дясното коляно при прадане по време на тренировка в Австрия в петък преди състезанията от Световната купа през уикенда в Кранска гора (Словения).

“Надяваме се и желаем всичко най-добро на Катарина, а травмата да заздравее възможно най-бързо и че в някакъв момент ще бъде възможно да кара ски отново. Това наистина е сериозна травма“, цитира Австрийската новинарска агенция спортния директор на местната федерацията Марио Щехер по време на състезанието по ски скокове в Инсбрук.

28-годишната Линсбергер спечели два златни медала на Световното първенство през 2021 година, което се проведе тъкмо в Кортина д’Ампецо, където ще се проведат олимпийските стартове през февруари. Тя има титла и от отборна олимпийска надпревара през 2022-а. Австрийката е спечелила общо осем медала от Световни първенства и Олимпийски игри, като е записала и три победи в състезанията от Световната купа - всички в дисциплината слалом.

Снимки: Gettyimages

