Селта разпиля Валенсия за ударно начало на годината

  • 3 яну 2026 | 17:10
  • 789
  • 0

Селта започна по най-добрия начин новата 2026 г., след като разби с 4:1 Валенсия в мач от 18-тия кръг на Ла Лига. Борха Иглесиас реализира първите две попадения за галисийци (33'-дузпа, 59'), а „прилепите“ могат да съжаляват, тъй като пропуснаха от бялата точка в началото на срещата.

Така Селта има четири победи в последните си 6 мача и вече се приближава плътно до топ 6. Валенсия пък няма победа в последните си вече 5 срещи и може да се озове в зоната на изпадащите още в този кръг.

В самото начало на двубоя гостите получиха дузпа, след като Джоузеф Айду препъна в наказателното си поле Андре Алмейда. Румънският вратар на Селта Йонуц Раду обаче предугади ъгъла и спаси удара от бялата точка на Пепелу за радост на домакинските фенове. Галисийци веднага отговориха на предизвикателството и на свой ред стражът на Валенсия Юлен Агиресабала трябваше да спасява опасния далечен изстрел на Оскар Мингеса. На свой ред пък Селта също получи дузпа, след като Борха Иглесиас бе препънат в наказателното поле на гостите. Именно опитният нападател изпълни от бялата точка и изведе домакините напред – 1:0.

През втората част тимът от Виго заигра още по-силно и окончателно подпечата успеха си. В 59-ата минута Борха Иглесиас вкара втория си гол в двубоя след като получи на празна врата пас от Пабло Дуран – 2:0 за Селта. Десетина минути по-късно Пепелу от гостите се реваншира донякъде за пропуснатата дузпа и върна едно попадение след красив удар от дистанция.

Това обаче сякаш само ядоса галисийци, които вкараха още две попадения. И двете бяха дело на резерви, като първо влезлият от пейката Йонес Ел-Абделауи открадна топката и реализира в 82-рата минута, останал сам срещу Агиресабала – 3:1. Крайното 4:1 бе оформено от Уго Алварес, който се възползва от добро подаване на легендата на Селта Яго Аспас.

