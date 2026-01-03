Пернишко дерби в 1/4-финалите за Купа България Висша лига

Пернишко дерби предстои в четвъртфиналите за Купата на България Висша лига. Един срещу друг излизат представителите на миньорския град Металург и Миньор. Двубоят е на 8 януари (четвъртък), от 18:30 ч. в зала "Металург".

Двата отбора отстраниха съответно Раковски-1964 (Севлиево) и ВК Софийски университет - с победи по 3:1 гейма.

Друга от двойките противопоставя Град (Белоградчик) и Звездец (Горна Малина), които също ще се борят за място на полуфиналите на 8 януари. Мачът е от 17:00 ч. в северозападния град.

Момчетата на Христо Христов победиха Добруджа 07 в драматичен сблъсък, а горномалинчани надделяха над Изгрев (Ябланица).

В останалите две двойки са Левски 2005 Карлово и Родопа (Смолян), и Ботев (Луковит) и Етрополе. Срещите са от 18:30 и 19:30 ч., съответно в Карлово и Ябланица.

Карловци отстраниха Айтос в пет гейма, а смолянчани надиграха Тетевен Волей.

Луковитци победиха Осъм (Ловеч), а "червено-белите" записаха служебна победа над тима на Арда (Кърджали), който се отказа от участие.