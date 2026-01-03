Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пернишко дерби в 1/4-финалите за Купа България Висша лига

Пернишко дерби в 1/4-финалите за Купа България Висша лига

  • 3 яну 2026 | 16:49
  • 714
  • 0
Пернишко дерби в 1/4-финалите за Купа България Висша лига

Пернишко дерби предстои в четвъртфиналите за Купата на България Висша лига. Един срещу друг излизат представителите на миньорския град Металург и Миньор. Двубоят е на 8 януари (четвъртък), от 18:30 ч. в зала "Металург".

Двата отбора отстраниха съответно Раковски-1964 (Севлиево) и ВК Софийски университет - с победи по 3:1 гейма.

Друга от двойките противопоставя Град (Белоградчик) и Звездец (Горна Малина), които също ще се борят за място на полуфиналите на 8 януари. Мачът е от 17:00 ч. в северозападния град.

Момчетата на Христо Христов победиха Добруджа 07 в драматичен сблъсък, а горномалинчани надделяха над Изгрев (Ябланица).

В останалите две двойки са Левски 2005 Карлово и Родопа (Смолян), и Ботев (Луковит) и Етрополе. Срещите са от 18:30 и 19:30 ч., съответно в Карлово и Ябланица.

Карловци отстраниха Айтос в пет гейма, а смолянчани надиграха Тетевен Волей.

Луковитци победиха Осъм (Ловеч), а "червено-белите" записаха служебна победа над тима на Арда (Кърджали), който се отказа от участие.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мая Николова - жената зад волейболните шампиони: Аз съм генералът вкъщи!

Мая Николова - жената зад волейболните шампиони: Аз съм генералът вкъщи!

  • 3 яну 2026 | 12:49
  • 7867
  • 6
Пламен Константинов: Годината беше много успешна

Пламен Константинов: Годината беше много успешна

  • 3 яну 2026 | 12:39
  • 1243
  • 2
Юношите на България стартират квалификациите за Евро 2026

Юношите на България стартират квалификациите за Евро 2026

  • 3 яну 2026 | 12:20
  • 1491
  • 0
ЦСКА привлича диагонал от Берое

ЦСКА привлича диагонал от Берое

  • 3 яну 2026 | 11:46
  • 9590
  • 12
Невероятната история на Димана Иванова: Сънува финала, събуди се световна шампионка

Невероятната история на Димана Иванова: Сънува финала, събуди се световна шампионка

  • 3 яну 2026 | 10:59
  • 1483
  • 0
Любо Ганев: 12 млн. лв. е цената на успеха

Любо Ганев: 12 млн. лв. е цената на успеха

  • 2 яну 2026 | 21:46
  • 13836
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 81819
  • 262
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 42256
  • 22
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 13:32
  • 9880
  • 26
Левски: Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

Левски: Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

  • 3 яну 2026 | 13:53
  • 12610
  • 7
Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

  • 3 яну 2026 | 16:12
  • 21730
  • 3
Надлъгването в Пловдив започна

Надлъгването в Пловдив започна

  • 3 яну 2026 | 18:00
  • 1501
  • 0