Зографски 16-и в квалификацията на голямата шанца в Инсбрук

  3 яну 2026
Владимир Зографски преодоля квалификацията на голямата шанца в Инсбрук (Австрия) за състезанието от веригата „Четирите шанци“, част от Световната купа по ски скок при мъжете. Българинът направи скок от 118.0 метра, който му донесе 115.3 точки и той раздели 16-а позиция с германеца Филип Раймунд, който също получи 115.3 точки, но след скок от 116.5 метра.

Така Зографски нямаше затруднения за намери място сред 50-те участници в същинското състезание.

Най-добър в квалификацията беше австриецът Ян Хьорл, който записа скок от 128.0 метра и получи 132.5 точки.

Шампионът от веригата „Четирите шанци“ и актуален носител на Световната купа Даниел Чофених (Австрия) се класира четвърти със 127.9 точки след скок от 126.0 метра.

Настоящият лидер за Световната купа и в класирането за „Четирите шанци“ Домен Превц се нареди 30-и в пресявките, след като скочи 112.0 метра и записа 109.8 точки.

Състезанието в Инсбрук – трети  старт от веригата „Четирите шанци“ за 2026 година, предстои в неделя (4 януари).

Снимки: Imago

