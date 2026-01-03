Популярни
Живко Желев: Пожелаваме успех на Спас Байрев в ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 16:13
  • 523
  • 0

Досегашният диагонал на Берое 2016 (Стара Загора) Спас Байрев сменя клубната си принадлежност за втория сезон в ефбет Супер Волей. 32-годишния опитен състезател ще облече екипа на ЦСКА за пролетния дял на първенството.

Играчът не е преотстъпен, като се разделя със старозагорския клуб.

„Да, разделяме се със Спас Байрев. С ВК ЦСКА сме в напреднали преговори за смяната на клубната принадлежност, остава да се подпишат някои документи“, потвърди за BGvolleyball.com президентът на ВК Берое 2016 Живко Желев.

Досега Берое 2016 бе единственият отбор във волейболния елит, който можеше да се похвали с два диагонала, които се конкурираха за този пост.

„Спас Байрев доста години изкара при нас. Дошло е времето да се разделим. Пожелаваме му успех в ЦСКА“, коментира още внезапната промяна Живко Желев.

Волейболистът е в Берое 2016 за трета година, като акостира в Стара Загора през сезон 2022/23. Преди това бе част от Пирин (Разлог), Хебър (Пазарджик) и Левски, юноша е на Арда (Кърджали). От началото на настоящия шампионат той обаче нямаше толкова много игрово време, като играеше роля на втори диагонал. Титуляр на този пост е Велизар Чернокожев.

С привличането на Спас Байрев, в ЦСКА пък ще станат трима състезатели на поста диагонал. От началото на сезона Александър Попов разчита на австралиеца Хеймиш Хейзълдън и на юношата на клуба Александър Манушев.

