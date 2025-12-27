Популярни
  Комо
  2. Комо
  Нико Пас вдъхнови Комо за убедителна победа

Нико Пас вдъхнови Комо за убедителна победа

  27 дек 2025 | 18:20
Нико Пас вдъхнови Комо за убедителна победа

След две поредни загуби Комо се завърна към победите. Тимът на Сеск Фабрегас спечели с 3:0 гостуването си на Лече. Нико Пас бе в основата на успеха на "лариани". Аржентинецът отбеляза първия гол и асистира за третото попадение.

След спокойно начало гостите започнаха да доминират. В 20-ата минута Пас откри резултата с шестия си гол в Серия А за този сезон. Той отправи удар от сериозна дистанция, топката се отклони в гърба на Габриел и се озова в мрежата. Домакините оспорваха попадението, тъй като според тях имаше нарушение в началото на атаката, а претенциите им доведоха до изгонването на треньора им Еузебио Ди Франческо.

Комо продължи да има предимство, но вратарят Владимиро Фалконе не позволи да се стигне до нов гол преди почивката. Той направи блестящо спасяване след задна ножица на Дувикас, а след това се справи с удар на Алберто Морено. През втората част домакините можеха да се възползват от грешка в защитата на съперника, но влезлият на почивката Ван Дер Бремпт направи решителен шпагат, за да спре Сотил.

Лече вдигна темпото след почивката и търсеше изравняване, но получи втори гол в 66-ата минута. Хакобо Рамон се разписа с удар отблизо, след като отбраната на домакините не се справи с една ситуация. Дувикас сложи край на интригата в 75-ата минута, когато бе изведен от Пас. Гръцкият нападател отправи нова успешна задна ножица и този път топката се озова в мрежата, но попадението бе отменено заради засада в по-ранна част на атаката.

Снимки: Imago

